Общежития МГИМО закрылись до 2 апреля

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

23 марта 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Какие факторы должны сложиться, чтобы в России кто-то обратил внимание на чрезвычайную ситуацию? Их ровно три: должен грянуть гром, свистнуть рак на горе и клюнуть жареный петух. Но когда чрезвычайная ситуация становится очевидной, далеко не все действуют чётко, быстро и дальновидно, просчитывая или хотя бы прикидывая последствия своих решений.

Взять хотя бы коронавирус. Сначала на него у нас практически не обращали внимания. Даже сейчас в масштабах страны его практически нет – какие-то там 500 (даже меньше) случаев на 147 миллионов человек! Зато больницы переполнены заболевшими гриппом, ОРВИ и неизвестно откуда взявшейся пневмонией.

На этом фоне чиновники и другие функционеры начинают паниковать и бегать кругами. Вместо того, чтобы по мере сил разрулить ситуацию на местах, они превращаются во вредителей.

Например, из-за того, что Россия экстренно закрыла границы (как, впрочем, и её соседи), в наших аэропортах застряли сотни мигрантов из Средней Азии. Казалось бы, карантин предполагает, что надо избегать ситуаций, когда создаются массовые скопления людей. Но теперь мигранты целыми толпами живут в аэропортах в условиях антисанитарии. Они там уже передали друг другу не только коронавирус, но и вообще всё что можно. Ну и ради чего тогда всё это?

Многие российские вузы сейчас отменяют занятия и переводят студентов на дистанционное обучение. Это вполне адекватная мера: чем меньше люди контактируют друг с другом, тем ниже шансы коронавируса захватить себе новых носителей.

Среди этих вузов есть МГИМО, который с 17 марта прекратил очные занятия

Этого руководству университета показалось мало. Оно объявило карантин во всех общежитиях... Казалось бы, тоже всё правильно: студенты посидят две недельки в общаге, их за это время обследуют медики, и никто потом не будет разносить заразу по вузу!

Но нет, вы не так поняли! Все четыре московских общаги МГИМО ("Черемушки", "Вернадского", "Теплый стан" и "Царицыно") закрылись до 2 апреля, а студентам дали пять дней на то, чтобы они свалили.

То есть МГИМО просто выгнал всех студентов на улицу, и что с ними дальше будет...

По данным корреспондента "Сноба", которая училась в вузе, в одном из чатов общежитий в "ВКонтакте" закреплено сообщение с инструкцией о выселении. В частности, в нем говорится:

"5. Тем, кому некуда /дорого ехать/ магистрантам на практике — УЕЗЖАЮТ ВСЕ! приказ ректора, Управление общежитиями подтвердило;

6. Дата возвращения неизвестна — ждать указания ректора".

Иностранные студенты, по ее информации, жалуются, что не могут вернуться домой, в том числе из-за отмененных рейсов, и вынуждены искать съемные квартиры.

"Сноб"

Просто прекрасно.

Во-первых, теперь все, кто был заражён коронавирусом, отправятся в свои родные края заражать своих друзей и членов семьи, в том числе бабушек и дедушек, которые находятся в зоне риска.

Если руководство МГИМО хотело поспособствовать эпидемии, то большое ему спасибо!

Во-вторых, ректорат (или кто там принимал решение) похоже, наглухо забронзовел и забыл, что в общагах живут не только мажоры, приехавшие из дружественных государств по "президентской квоте", но и обычные ребята из глубинки, у которых нет лишних 10-30 тысяч, чтобы улететь домой. Или чтобы срочно снять жильё в Москве, если рейсы в их родной город тоже отменены.

Из-за вынужденного выселения некоторые студенты жалуются на сложности с поиском жилья и покупкой авиабилетов. По словам одного из учащихся, из-за подорожания билетов некоторые иногородние студенты решили временно остаться у знакомых, а те, "кому некуда ехать", "рассматривают варианты снятия хостелов каких-то".

"Специфичное отношение к студентам, как всегда. У некоторых ситуация более легкая, а некоторым ребятам приходится за восемь тысяч километров как-то перемещаться. Естественно, с подорожанием авиабилетов это сделать, мягко говоря, проблематично", — сказал студент. Он добавил, что сейчас учащиеся пытаются договориться с администрацией вуза о компенсации расходов из-за выселения.

"Дождь"

Студентка Диана из Чили, которая учится в МГИМО по обмену, рассказала, что ей дали "три-четыре дня", чтобы забрать вещи и покинуть общежитие. По ее словам, за это время она не сможет найти новое жилье, также ей отказали в продлении визы. "Вчера много людей плакали в университете, в общежитии. Это была очень плохая ситуация для всех (…) Не знаю, что произошло, нам так быстро все сказали", — сказала она.

Когда студентам разрешат вернуться в общежития, пока неизвестно. В объявлении отмечается, что о "дате возвращения" сообщат "в соответствии с распоряжением ректора". Один из студентов отметил, что о "конкретных сроках" окончания карантина пока не говорится, предварительно, он будет длится две недели.

В пресс-службе МГИМО заявили, что "не могут поделиться никакой информацией" по этой теме.

"Дождь"

То есть вуз подгадил собственным студентам, поставил под угрозу жизни их пожилых родственников и дал коронавирусу возможность разлететься по всей России.

Источник: https://varlamov.ru/3837550.html