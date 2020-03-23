Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

23 марта 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Очень большое снижение коронавирусных смертей за сутки в Италии - 651 за воскресенье вместо 793 за субботу. Это не статистический глюк, потому что пока идет экспоненциальный рост, никакие флуктуации не дадут такого заметного снижения.

Экспонента роста в Италии сломана. Боюсь спугнуть такое счастье, но похоже, что переломлен даже рост числа заражений.

Карантин в Северной Италии начался 9 марта, a серьезные меры предосторожности начались месяц назад. Для COVID-19 от снижения числа заражений до снижения числа смертей должен проходить месяц, чуть больше месяца (а вот у чумы это было бы всего 2-3 дня, и в этом коварство COVID).

За несколько следующих дней узнаем, если надежда станет реальностью. Снижение числа "выявленных заражений"(ВЗ), как в Германии, тоже отлично, но это менее надежно, так как сильно зависит от методики и ее модификаций.

В других странах идет ускоренное обучение вирусологии:

- Канцлер Германии в самоизоляции, так как у ее доктора подтвержден COVID;

- В Германии запрещены собрания больше чем 2 людей вместе, если люди работают над чем-либо другим, кроме борьбы с вирусом;

- Борис Джонсон сказал британцам, что если они не будут соблюдать локдаун добровольно, то будут применены "гораздо более жесткие меры";

В Индии введен комендантский час по всей стране;

- В России закроют кино, цирки и музеи с понедельника (всё ещё открыты были, вот чудеса)

Все автомобильные компании США начинают делать аппараты искусственного дыхания - по-моему Тесла инициировала это движение - это подготовка к огромному притоку тяжелых больных в госпиталя.

Самым главным сейчас становятся мысли про экономику

Падение ВВП США во втором квартале может составить 20%-30%. Так как такого в истории никогда не было, то что это будет значить, никто пока не знает.

Но Италия даёт нам сейчас всем большую надежду. Как только везде бует перелом - можно будет немного рациональнее начать двигаться.

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Четыре триллиона долларов, которые готовы потратить сейчас США, достаточны для введения Безусловного Базового Дохода на 2 года для 100 миллионов американских домохозяйств. Было бы классно добиться ББД на следующие 18 месяцев.

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Очень интересный коммент про карантин только для 60-летних и тех, кто с ослабленным здоровьем. Жалко, что такая (потенциально) умная идея приходит опосля. Возможно, Великобритания сможет показать пример реализации. Но не все детали про "выборочный вариант" понятны.

Источник: https://verola.livejournal.com/1230138.html