Китайский вирус Эрдогану все карты спутал

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23 марта 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Современный турецкий султан думал, что если он откроет границы, то Евросоюз и НАТО поддержат новую военную операцию Анкары в Идлибе. Годами он сотрясал воздух, шантажируя ЕС, однако, не прошло и трех недель после открытия всех границ с Грецией, как Эрдоган сам запросил «перемирия в беженской войне».

На колени она больше не встанет!

Шантаж не сработал! Сначала Афины проявили твердость, не пустив к себе нелегальных мигрантов, а потом и COVID-19 окончательно поставил крест на этой политической фантазии Эрдогана, полностью запретив въезд на территорию ЕС.

Фантазии и амбиции

Но фантазии фантазиями, а амбиции продолжают лишать покоя, набивая мешки под глазами турецкого лидера бессонницей. Вооружившись тезисом «враг моего врага — мой друг», Эрдоган решил действовать. Только вот для Турции, где по последним данным уже более сотни инфицированных COVID-19, другом стал как раз таки вирус.

Сами посудите: Афины Эрдоган обвинил в фашизме, а США, по его словам, оставили пострадавших от эпидемии «на произвол судьбы». И ничего, что Эрдоган сам же и обманул сирийских беженцев (среди которых, почему-то, больше пакистанцев и иранцев, чем арабов), пообещав им «окно в Европу» в духе: «Скажите, что от меня — вас пустят!».

А пока президент Турции, ожидая обещанные ЕС миллиарды на помощь беженцам, подводит черту под несбывшимся планом и презентует Новую Эпоху, которая может коренным образом изменить геополитический ландшафт всего мира, в тайне надеясь, что перевес будет исключительно в его пользу.

Источник: https://manzal.livejournal.com/780365.html