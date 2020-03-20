В Нью-Йорке так голодают, что скоро поправятся

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Продолжаю рассказывать вам о погружении Нью Йорка в режим карантина и эпидемии. Каждый раз пишу, что ситуация развивается стремительно, и это уже становится немного избитым. Но, продолжает быть сущей правдой. Сегодня в количество заражённых вирусом в штате перевалило за четыре тысячи, а 21 человек умер от заболевания.

Народ в основном не работает, многие сидят дома, хотя сказать, что улицы совсем безлюдные нельзя. По большей части люди выходят на улицу, чтоб закупить продуктов. Давайте и посмотрим, что же у нас начало пропадать с полок магазинов, из-за карантинного настроения горожан. Начнём с хорошей новости:

1. С первых дней паники народ почему-то бросился покупать туалетную бумагу. Ну а знаете, как бывает, когда узнаёшь что все скупают что-то, сначала думаешь - "Вот глупцы? Зачем?.. Ведь в магазинах этого полно!" Но через пару дней, количество бумаги на полках уменьшается, и ты думаешь: "А может мне тоже?... Запастись..." - и из-за этого её на самом деле начинает не хватать! Так случилось и у нас. Пока я подумал, что неплохо бы было взять пару рулонов, по интернету прогремели все смешные мемасики, а на полках соседних магазинах уже было пусто.

Но, оказалось, что всё не так страшно. Вышло вот что: если вы переживали, что вам не хватит туалетной бумаги, то шли закупать её там, где она продавалась огромными пачками по 6,12,20 рулонов. И в таких магазинах она стала быстро исчезать, из-за чего её стали только быстрее раскупать. А в соседних мини-маркетах, где продают по одному рулону, оказалось, что её по-прежнему полно! Выходит, если вы один из тех, кто думает, что туалетную бумагу скоро раскупят, вы будете считать, что были правы. А если вы не из тех паникёров, то и вы будете считать, что были правы. По-моему это великолепно! Я же купил себе три рулона, и доволен.

2. Со вторника у нас все кафе и рестораны работают только на вынос, или на доставку. Сидеть и кушать в заведениях больше нельзя. Вот кафе недалеко от дома, тут раньше вдоль стены стояли столики. Сейчас их убрали, чтоб никто не мог сесть. Так делают везде: убирать столы легче, чем прогонять клиентов, которые не хотят слушаться запрета.

3. Удивительным образом из всех аптек пропали таблетки от простуды и гриппа. Несмотря на то, что Covid-19 такими средствами не вылечишь, народ, очевидно решил, что это лучше чем ничего. Даже купить обыкновенный парацетамол - и то непростая задача! Думаю, это временные трудности, и скоро со складов подвезут ещё (но это неточно!)

4. Идём дальше. Что это у нас?! Очередь в продуктовый магазин! Но всё не так страшно. На самом деле, очередь тут не из-за того что продуктов не хватает, а потому что администрация магазина решила отнестись к ситуации ответственно, и ограничить, сколько народу одновременно запускает внутрь. Как только зашло 50 человек, то остальным приходится ждать. Один вышел - один зашёл. Заметьте, какое расстояние люди соблюдают между собой - это тоже чтоб не заразить и не заразиться. Видите, какие у меня ответственные соседи!

5. Я же в очереди ждать не захотел, и пошёл в соседний магазин, где запускают сколько угодно народу. Спешу вас уверить, что еда там ещё есть, и её очень много. Но некоторые вещи начали распродаваться. Именно их я и фотографировал, потому что полные полки - это не так интересно. Вот, например, лимоны и лаймы уходят очень быстро. А помидоры лежат. Я, кстати, помидоры не люблю.

6. Запас картошки тоже заметно снизился...

7. А вот с макаронами вообще беда! Разобрали почти все. Ну а что, их очень просто дома готовить, и лежать они могут долго.

8. Так же разобрали хлеб. Причём на этих полках лежал американский тостовый хлеб, который напоминает вату. Не люблю такой. Тем не менее - раскупили почти всё, остался только кекс с корицей.

9. Яйца уже есть, но на полке висит табличка, что продают не больше чем две дюжины в одни руки. Я тут же вспомнил советское детство, когда меня у бабушки "одалживали" тёти из начала очереди в хозяйственном, чтоб купить две лишних упаковки "Лоска" (это считалось нормальным, вот такая взаимовыручка была!) Думаю, что с такой табличкой яйца только быстрее исчезнут. Может хозяева магазина её именно для этого и вывесили?!

10. Хлопья тоже начинают разбирать. Правда, снизу - там стоят более дешёвые разновидности. А дорогие, органические пока ещё есть. Но, думаю, скоро придёт и их черёд.

11. Я знаю, что вы думаете - вся эта странная американская еда нам нафиг не нужна. Что надо покупать в такой ситуации? Гречку! Я тоже так подумал, и поехал на юг бруклина, в свой бывший район, Шипсхэд Бей. Там во-первых полно "русских" магазинов, а во вторых, там люди внимательней слушают президента Трампа, а он им ещё на прошлой неделе говорил, что волноваться не о чем, и всё это не страшней обыкновенного ежегодного гриппа.

Но и тут, в магазине крупу начали разбирать на ура. В плотных рядах гречки и пшёнки начали появляться серьёзные дыры.

12. Здесь гречка ещё вроде есть, но если присмотреться, то видно, что пакеты стоят в один ряд! Зато, перловки и овсянки пока хватает.

13. А вот это я во время зашёл - холодильник с пельменями почти на нуле! Но я успел взять себе пакет, на чёрный день. Это был, кажется, первый раз в жизни, что я покупал домой замороженные пельмени.

14. Зато в соседнем магазине со спиртным всё в порядке! Никаких проблем! Взял себе бутылочку 20-летнего портвейна, чтоб не скучно было. Скоро же весна.

15. Вот она - моя потребительская корзина. Еле её до дома донёс!

Как видите, мы тут в Нью Йорке так голодаем, что скоро поправимся. Пойду-ка я завтра бегать...

Источник: https://levik.blog/603109.html