За 60 лет люди потеряли способность самостоятельно анализировать

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 марта 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера я случайно наткнулся на вот это фото*, снятое в Нью-Йорке около 1960-го года. Фото сделано спонтанно в ночном клубе в Латинском квартале. Обыкновенные девушки, по-видимому между флиртом, выпивкой и болтовней, играют в шахматы (уточнение по подписи - это showgirls). Никто из окружающих не удивляется - значит, для общества 1960-х это в порядке вещей.

Представьте то же самое в современном развлекательном клубе? На этих девушек глазела бы вся остальная публика.

А представьте, что девушки из того клуба 1960-го года увидели бы, чем занимаются молодые люди в клубе образца 2020-года (где половина публики тупит в смартфон). Функции смартфона несложно объяснить человеку 1960-х. Телевизоры, радиотелефоны, и телетайпы с отображением тектов на дисплее в то время уже были. Девушки с фото из клуба, конечно, признали бы, что смартфон, объединяющий все эти функции в коробке размером с блокнот - чертовски крутое изобретение. Но они заметили бы: разве это повод так тупить? Люди ведь пришли в клуб общаться непосредственно. Какого черта? Не возникло бы сомнений, что люди именно тупят в этот гаджет. Ведь это видно независимо от того, на что человек смотрит. Мимику человека, который тупит, ни с чем не перепутаешь.

Внимание на разницу между людьми 1960-го, играющими в шахматы, и людьми 2020-го, тупящими в смартфон. Перваые - способны самостоятельно анализировать ситуацию, а вторые - нет. Разумеется, речь идет не о 100% людей.

В 1960-м было много людей, которые тупили.

В 2020-м много людей, которые умеют анализировать.

Вопрос в соотношении тупящих и анализирующих.

Есть критически-высокая доля тех, кто тупит.

Есть критически-низкая доля тех, кто анализирует.

И есть критически малая доля непосредственного живого общения в общем объеме занятий. Д-р Шерри Теркл из MIT сказала: "Мы ожидаем большего от гаджетов и меньшего друг от друга".

Эти три пункта образуют критическую точку на шкале инфо-иммунитета.

Если критическая точка не достигнута, то у общества есть некоторый инфо-иммунитет к грубому манипулированию. Не получится убедить общество в том, что Земля плоская, небо хрустальное с блестками звезд, а Луна сделана из голландского сыра. Понадобятся какие-то аргументы, чтобы описать такую космологию и увязать ее с фактами окружающей реальности.

Если критическая точка достигнута и пройдена, то общество можно убедить в этом, просто повторяя абсурдный тезис - без аргументации, и без связной картины мира.

Так вот, в 2020-м можно констатировать что критическая точка пройдена. Общество тупит, как единое целое. Единичные здравые аналитические суждения профессионалов (например: "Коронавирус: Фиаско века в процессе творения? Как мы принимаем решения без достоверных данных"**) или любителей (например "Пандемия маразма. Как отключить мозги миллиарду человек?"***) просто игнорируются обществом. Коронавирус - это частный случай

То же самое можно сказать о дюжине других незначительных или вообще вымышленных угроз, которые внушаются обществу просто повторением тезиса, без согласования с логикой и с реальностью, без всякого построения связной картины, в которую бы эта угроза органично вписывалась.

В известном памфлете "Хвост виляет собакой" (1997 год) политическим махинаторам, чтобы обосновать фантомную войну США с Албанией, пришлось выдумать албанскую террористическую группировку и приписать ей какие-то действия.

В 2020-м достаточно было бы при помощи сетевого бота миллион раз транслировать тезис "США нужна война с Албанией", и дело в шляпе. Публика, тупящая в смартфон, глотает тезис не по причине аргументированности, а по причине частой повторяемости в ленте новостей.

Такие дела.

Источники: https://alex-rozoff.livejournal.com/227690.html,

* https://www.tourister.ru/users/dasha1553/blog/15405,

** https://habr.com/ru/post/492976/,

*** https://minskblog.livejournal.com/243264.html