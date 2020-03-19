Учёные Имперского колледжа смоделировали развитие пандемии

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

19 марта 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Многие сейчас добровольно становятся отшельниками и хикканами, пытаясь уберечь себя и своих близких от коронавируса. На первый взгляд, в этом есть логика, ведь если не контактировать с заражёнными людьми и поверхностями, то ты и сам ничего не подхватишь. И, соответственно, не поспособствуешь распространению вируса и росту масштабов пандемии.

Но в самоизоляции есть элемент самоуспокоения. Учёные из лондонского Имперского колледжа (Imperial College London) смоделировали дальнейшее развитие ситуации и пришли к выводу, что если сегодня загнать всех в карантин, то надо будет соблюдать его, пока не придумают вакцину, то есть около 18 месяцев.

Если не жестить, то человечество вскоре ждёт новый всплеск заболевания COVID-19. Но не спешите удаляться в пещеру. Во-первых, там летучие мыши, а все мы знаем, что они в числе подозреваемых! Во-вторых, учёные говорят, что меры можно временно ослаблять, регулируя темпы распространения коронавируса. А там уже и вакцина поспеет.

Исследование группы реагирования на COVID-19 Империал-колледжа было проведено по заказу правительства Великобритании. Команда учёных прогнозирует, что в стране умрёт от нескольких тысяч до 20 тысяч человек, если власти будут придерживаться стратегии "подавления" (то есть сдерживания вируса путём изоляции, карантинов, блокад и т.д.). Если бы британцы остались лояльны стратегии "смягчения", стремясь победить коронавирус с помощью "коллективного иммунитета", погибло бы примерно 250 000 человек. Если не делать вообще ничего, жертвами коронавируса станут более полумиллиона человек (ещё раз: это только в Британии).

Сейчас главная задача – снизить число воспроизведений коронавируса (грубо говоря, сколько человек заразит уже больной) до показателя меньше 1 или вообще устранить возможность его передачи от человека к человеку.

Проблема в том, что вакцина против COVID-19 станет доступной только через год или полтора, и нет никакой гарантии, что первоначальные её версии будут эффективны.

То есть стратегии "подавления" – а она подразумевает социальное дистанцирование в масштабах всего населения, изоляцию заболевших членов семьи, карантин для их родственников, закрытие школ и университетов и даже частичную изоляцию людей старше 70 лет – надо будет придерживаться 18 месяцев, или пока не будет изобретена достаточно эффективная вакцина. Если эти меры снять через короткое время, темпы передачи вируса быстро восстановятся.

Поэтому учёные предлагают ориентироваться на количество больных, попадающих в отделение интенсивной терапии. После первоначального периода особенно жёстких мер их можно немного ослабить, но если число тяжелобольных начнёт расти, ввести их вновь.

Интересно, что массовые скопления людей, по мнению авторов доклада, не так опасны в плане вероятности заразиться коронавирусом, как небольшие собрания. Связано это с тем, что, например, на многотысячном концерте ты проведёшь меньше времени, чем в школе, на работе, в баре или дома. Соответственно, меньше и шанс выиграть коронавирус в эту лотерею.

На основании изучения случаев в Китае, Италии и Великобритании рабочая группа пришла к выводу, что в интенсивной терапии будут нуждаться примерно 30% госпитализированных пациентов. Из этих 30% где-то половина почти гарантированно умрёт.

Авторы исследования также предполагают, что инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня. Человек становится заразным за 12 часов до появления симптомов. Причём те, у кого симптомы есть, на 50% более заразны, чем бессимтомные больные. Если человек уже переболел COVID-19, маловероятно, что он заразится коронавирусом вновь в этом же или следующем сезоне. Это не значит, что вы избавитесь от болезни навсегда.

Источники: https://varlamov.ru/3833735.html