Франция ввела Военное положение

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18 марта 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Мне одному кажется, что президент Франции Эммануэль Макрон совсем свихнулся... Этот мальчик, которого соблазнила и женила на себе старая тетка-учительница, решил во что бы то ни стало сохранить ее для постельных утех, лишь бы не жениться на молодой.

Нет, в самом деле.

У Макрона жена старая. Она помрет, вполне возможно, от заразы которая косит всех, и он останется один. А он же - маменькин сынок. Она его сделала.

Но он свихнулся. Он вводит армию во французские города и поселки, чтобы охранять местных жителей от тех, кто нарушает карантин, комендантский час, от иностранцев, нарушающих режим самоизоляции, и кто способен заразить престарелое население Франции и в первую очередь – Первую леди.

Макрон настроен серьезно. Пресса пишет, что не Испания, не Италия, которые, как известно, были с Гитлером во время Второй Мировой Войны, а именно Франция устроила уже у себя военную диктатуру. И кто? Маменькин сынок Макрон. От него точно никто не ожидал такой решимости.

Вы только представьте себе. Парижская пресса сообщает сегодня, что французским солдатам могут отдать приказ стрелять по всем, кто будет нарушать комендантский час. А такой наступит в 21.00, по приказу Макрона.

Может, он не любит своих соотечественников? Ненавидит Францию? Или слишком любит свою жену?

А если мадам Макрон все же умрет?! Что в таком случае будет делать армия?

Представляете, в кого превратится этот убитый горем маменькин истерически настроенный сынок, избавившись от опеки той, которая его бережет и наставляет на "путь истинный", если он уже сейчас стал военным диктатором?!

Европа вздрогнет, когда Макрон зачешет челку на правый бок с пробором и отрастит усики, как у Чарли Чаплина, крайне немодные до сих пор по всему миру, потому что их носил не только Чарли Чаплин.

А что бы вы сказали, если бы не в центре Европы, а у нас такое происходило?!

Источники: https://ilyavaliev.livejournal.com/8596967.html