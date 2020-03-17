Рыночная паника поглощает новые активы

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

17 марта 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Это уже полный беспредел! Выпаливающая все вокруг рыночная паника с каждым днем поглощает все новые активы, которые аннигилируют в пространстве (процесс, порождаемый столкновением частиц и античастиц, их последующего уничтожения, если угодно, коллапса, и образование какой-то новой, отличных от исходных частиц), оставляя за собой неизгладимый след боли, разочарования и рухнувших надежд.

Казалось, причем здесь драгоценные металлы?

А самые сильные движения за всю историю торгов (с падением свыше 20% по серебру и платине) заказывали? На рекордных оборотах при полном утрате чувства меры и баланса? Это не просто массированные маржин коллы с продажей по любым ценам, это какой то глубинный, нечеловеческий, абсолютно иррациональный страх, пронизывающие вдоль и поперек все нейроны головного мозга.

Конечно же, они не могли просто так взять и остановиться. Новый рекорд падения по американскому рынку получите и распишитесь. Теперь в истории торгов есть только два дня, когда падали сильнее. Обвал на американском рынке за торговый день 16 марта стал третьим (-12%) за 100 лет. Сильнее падали только 19 октября 1987 (20.5%) и 28 октября 1929 (-13%)

Совсем недавно, падение на 2% было из ряда вон выходящего, что провоцировало нешуточные волнения и возбуждения с сотнями заголовками в прессе на первой странице. Сейчас долбят рынки на десятки процентов в день (так даже третий эшелон не гуляет и преддефолтные бумаги) и все как бы привыкли?

За 18 торговых дней падение американского рынка составило 30%

Это сопоставимо с октябрем 2008-го, за сопоставимый отрезок времени. За последние 60 лет падали сильнее только 1 раз – в октябре 1987

Предыдущие коррекции от локальных максимумов обычно заканчивались падением на 20%, сейчас падение составляет 30%, что является наибольшим накопленным снижением с 2008 г.

Волатильность по закрытию дня за 10 периодов достигла максимума с октября 1929, это же справедливо для 5 и 15 периодов

Объем торгов в акциях за последние 15 дней лишь на 7% ниже пиковых показателей осени 2008, но в деньгах в 2.5 раза выше! Более интенсивной торговли в денежном выражении не было никогда. Максимальные обороты в акциях были в марте 2009, сейчас на 15% ниже в бумагах, но почти в 4 раза выше в деньгах.

Самый значительный обвал в истории мировых рынков

Ничего подобного не было никогда. Не по накопленной глубине коррекции от локальных максимумов, а по скорости обвала. Практически все рынки (за исключением Китая и Тайваня) обновили рекорды скорости и интенсивности коллапса. Это именно коллапс, а не просто падение с локальных максимумов.

Всего за 3 недели рынки потеряли в среднем треть от капитализации

Европа падает в среднем в 1.5 раза интенсивнее, чем в самый драматический период 2008 года

Мировой рынок потерял невероятные 27 трлн капитализации от февральских максимумов. Аналогов нет, но судя по всему это финальный аккорд предельной боли, далее волатильность будет постепенно стабилизироваться.

Источники: https://spydell.livejournal.com/679318.html