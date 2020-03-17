В Нью-Йорке чрезвычайное положение усугубляется

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17 марта 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуация в городе развивается стремительно. За выходные в Нью Йорке появились первые смертельные случаи - сейчас их уже десять. А общее количество заражённых в штате приблизилось к тысяче (тут мы играем в чехарду с Вашингтоном). Каждые пару дней всё радикально меняется. Власти вводят всё новые и новые ограничения с целью ограничить распространение заразы. Такое впечатление, что скоро все мы тут будем сидеть дома под жёстким карантином. Вот вкратце последние новости:

Самой главной новостью последних дней стало объявление о закрытии всех школ

Власти как могли пытались предотвратить этот шаг, но всё же в воскресенье вечером мэр Ди Блазио объявил, что ученикам придётся оставаться дома как минимум до второй половины апреля. Для многих жителей города школы были единственным местом, где можно оставить в рабочее время своих детей, и где их бесплатно накормят обедом - именно из-за этого их так не хотели закрывать. Мэр объявил, что на первых порах в зданиях школ будут бесплатно раздавать упакованную еду, которую можно будет забрать и есть дома, и что система образования постарается наладить онлайн-классы для учеников. Такого в городе раньше не делали никогда - да и не совсем понятно, как это будет работать в младших классах.

Обучение в большинстве ВУЗов было приостановлено ещё на прошлой неделе, и студентов попросили по возможности освободить общежития - большинство из них уже вернулись домой к родителям.

Большие потрясения ждут ресторанный бизнес

На прошлой неделе мэрия издала указ, что все заведения общепита должны на 50% урезать количество посадочных мест - по сути, работать в полсилы. В новостях говорят о "ресторанах и барах", но тут важно понимать, что в Америке словом "ресторан" могут называть заведения, которые в России и на кафе бы еле-еле потянули. Например, МакДональдс! То есть, если в вашей забегаловке раньше могло сидеть десять, человек, то теперь вы обязаны были ограничиться пятью!

Многие рестораны города решили исполнить эти приказы, и если бы вы зашли в такое местечко, могли отказаться вас посадить, даже при том, что половина столов были не заняты. Но другие решили, что ограничения их не касаются, и работали в полную силу. Сперва мэрия делала таким ресторанам предупреждения, затем начала выписывать штрафы.

А вчера вечером объявили, что политика будет резко ужесточаться: начиная со вторника все рестораны и бары города должны будут закрыть свои двери для посетителей, желающих перекусить внутри. Разрешается только продажа еды на вынос, или с доставкой. Пока непонятно, какое количество мест переключатся на такой режим работы, а какое вовсе закроется - ведь не у всех есть способность упаковывать свои блюда "с собой".

Ещё одно указание мэра: все больницы Нью Йорка должны прекратить проводить необязательные, запланированные процедуры, чтоб сконцентрировать мощность медицинских учреждений на лечении больных вирусом. Это так же ограничит передвижение по городу людей, и уменьшит шансы распространения вируса.

Рамки дозволенного сжались в 10 раз

Вообще власти стараются максимально ограничить количество народу, выходящего из дома. На прошлой неделе были запрещены мероприятия рассчитанные больше чем на 500 человек. К примеру, новая смотровая площадка Edge была закрыта после всего двух дней работы.

Но сейчас власти штата запретили уже сборища в 50 человек, то есть рамки дозволенного за несколько дней сжались в 10 раз. А Белый Дом сегодня заявил, что вообще-то и больше десяти собираться не стоит.

Пока что продолжает работать нью-йоркское метро

Вроде о его закрытии пока не говорят. Хотя на некоторых маршрутах поезда ходят реже обычного. Народу на платформах очень мало. В вагонах даже в пиковое время просторно. Метро - единственное место в городе, где можно увидеть людей в хирургических масках. Некоторые носят ещё и перчатки, чтоб не подцепить вирус, хватаясь за поручни. Власти объявили о том, что поверхности в вагонах будут регулярно дезинфицироваться, но многие не хотят на это полагаться. По электронным табло крутят социальные объявления по борьбе с вирусом. Их показывают на разных языках.

Вообще всё больше людей работают из дома, практически все офисы рекомендуют своим сотрудникам переходить на удалёнку.

Цель властей - максимально сократить передвижение граждан, и таким образом прекратить распространение вируса. Правда, до откровенного карантина дело пока не дошло. Первый звоночек в этом плане долетел до нас из Калифорнии: там губернатор издал приказ, чтоб все жители старше 65 (максимальная группа риска) сидели дома. Пока что никакого наказания за нарушение этого режима не предусмотрено, но никто не знает, что будет дальше.

Поддерживая указ нынешнего губернатора, бывший глава штата Арнольд Шварцнеггер выложил в Твиттере видеоролик. В нём актёр, которому 72 года, рассказывает, что сидит дома со своими осликами (или это мулы?)

Интересно, чем нас порадуют завтра?

Источники: https://levik.blog/602209.html