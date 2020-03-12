Коронавирус выбирает пожилых мужчин, живущих в субтропиках

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12 марта 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]

Странное совпадение. Все наиболее пострадавшие районы от коронавируса находятся на широте 30-50 градусов. Ухань - Франция - Италия - Иран - Южная Корея - Япония - Сиэтл - Вашингтон – Нью-Йорк...

Тем временем власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии за сутки выросло на 2 тыс., превысив 12 тыс., число жертв превысило 800.

Ещё одна интересная статистика по Италии.

Рассмотрены 8342 случая заболевания на 9 марта.

Возраст

70 лет – 39,2%. Медиана – 65 лет, но лишь каждый пятый заболевший в возрасте до 50 лет.

Пол

Мужчины – 62,1%;

Женщины – 37,9%

Течение болезни

Без симптомов – 10%

Незначительные симптомы – 5%

Легкие симптомы – 30%

Симптомы – 31%

Тяжелые симптомы – 6%

Критические симптомы – 19%

Летальные исходы

40-49 лет – 0,0% (1 случай)

50-59 лет – 0,8% (3 случая)

60-69 лет – 10,4% (37 случаев)

70-79 лет – 31,9% (114 случаев)

>80 лет – 56,6% (202 случая)



Хирург больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli в Бергамо, Даниэле Маккини, опубликовал в фейсбуке пост, описывающий ситуацию с COVID-19:

"Еще неделю назад, дежуря в ночной смене, я ждал результатов первого теста на коронавирус нашего первого «подозреваемого» пациента. Сейчас ситуация стала драматической - других слов нет. Война в разгаре, сражения идут и днем, и ночью. Пациенты приходят в отделение неотложной помощи один за другим. За два года работы в Бергамо я такого не видел. И это совсем не похоже на грипп.

Грипп не мог бы стать причиной столь быстро развивающейся трагедии. Разница в том, что при классическом гриппе — не считая разницы в масштабах заражения — осложнений гораздо меньше. Они наступают, только когда вирус гриппа разрушает защитные барьеры, и бактерии, живущие в верхних отделах нашей дыхательной системы, начинают поражать наши бронхи и легкие.

COVID-19 же непосредственно поражает альвеолы легких, которые перестают выполнять свои функции, наступает сильная дыхательная недостаточность, и обычная кислородная терапия не работает. Как врач я не могу сказать, что самые тяжелые пациенты - только пожилые люди с сопутствующими патологиями. Да, в нашей стране много пожилых, и трудно найти человека после 65 лет, который не принимал бы таблетки от давления или, скажем, диабета.

Но когда вы видите в реанимации молодых людей, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (это аппарат для самых сложных случаев, который забирает кровь, насыщает ее кислородом и возвращает обратно в венозное русло пациента), то спокойствие по поводу молодежи и коронавируса улетучивается. В соцсетях полно людей, гордящихся тем, что они «не боятся коронавируса», бравируют игнорированием мер гигиены, протестуют против ограничений — но это не меняет факта эпидемиологической катастрофы".

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3190633.html