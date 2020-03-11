В Нидерландах начался суд по делу «Боинга МН17»

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11 марта 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Международная следственная группа по расследованию катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом получила свидетельские показания о том, что рядом с ракетной установкой "Бук", из которой 17 июля 2014 года был сбит самолёт, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ.

Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе "Боинга", который проходит в Нидерландах. Во вторник на суде выступили представители прокуратуры.

Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец отрядов так называемой "ДНР".

Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом" – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт".

Обвинение также заявило, что у него есть свидетели, непосредственно видевшие запуск ракеты из "Бука".

Прокуроры объясняют, что многие свидетели засекречены для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Прокурор Тейс Бергер также назвал "реальным сценарием" ситуацию, при которой Россия может использовать свои спецслужбы, чтобы установить личности этих свидетелей.

Адвокаты одного из обвиняемых, Олега Пулатова, ходатайствуют о рассекречивании свидетелей.

Следственная группа также пришла к выводу, что «российские спецслужбы – ГРУ и ФСБ – причастны к убийствам и вооруженному конфликту на Украине». В частности, в перехваченных разговорах сепаратисты постоянно обсуждают указания из Москвы о расправе над теми или иными лицами, сообщает издание "Граты".

Прокуратура Нидерландов также обвинила Россию в попытках помешать расследованию катастрофы "Боинга". В частности, сделанные после катастрофы заявления Минобороны России были названы "манипуляцией". Прокуроры заявили о дезинформации, которую, по их словам, начали распространять российские власти и государственные телеканалы, чтобы запутать расследование.

Источник: https://trim-c.livejournal.com/3460366.html