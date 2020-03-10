Два вида лени и трудолюбие

//Жаркое из блогов 13+

10 марта 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Есть два вида лени: лень тела и лень ума. Относятся к лентяям этих двух типов по-разному. Тех, кто ленится работать руками, считают в обществе лентяями, а тех, кто ленится работать головой, считают «честными тружениками», которым просто «не везёт».

Вспомним старый анекдот, в котором обезьяну и прапорщика посадили в клетку, поручив достать подвешенный к потолку банан. Обезьяна попрыгала, подумала, подняла палку и сбила банан. Прапорщик принялся усердно прыгать за бананом, а когда учёные предложили ему подумать, отмахнулся: «чего тут думать, тут прыгать надо».

На этом месте анекдот заканчивается, но мы добавим в клетку третьего персонажа, блогера. Блогер посмотрит на банан, сядет на пол и начнёт жаловаться, что банан висит слишком высоко.

Теперь у нас есть всё необходимое, чтобы проиллюстрировать три стадии лени

1. Леность тела. Блогер, которому лень шевелиться.

2. Леность ума. Прапорщик, которому лень думать.

3. Трудолюбие. Обезьяна, которая достала банан.

Уровень лени зависит от силы воли испытуемого. Если сила воли совсем слаба, лентяй не делает вообще ничего. На среднем уровне силы воли лентяй может уже ползти в сторону цели, однако только по самому лёгкому пути. Развитая сила воли позволяет действовать правильно: сильно напрячься, сделать «как надо», а потом наслаждаться результатами своего труда.

Посмотрим, как принимает решение прапорщик из эксперимента. Он может или лежать, не тратя силы воли вовсе, или подпрыгнуть за бананом, потратив 1 грамм силы воли, или подумать, потратив 20 грамм силы воли. Лежать нельзя, прапорщику дали приказ достать банан, а приказ — это святое. Поэтому прапорщик выбирает самый дешёвый вариант из оставшихся: потратить 1 грамм силы воли, чтобы один раз подпрыгнуть.

Дальше прапорщик попадает в классическую ловушку лентяев второго типа. Подпрыгнув 300 раз, он начинает смутно осознавать, что мог бы полчаса назад потратить 20 грамм силы воли на размышления, сэкономив тем самым 300 грамм силы воли на прыжках. Тем не менее прошлого не вернуть, и потому перед снова прапорщиком встаёт тот же выбор: потратить 1 грамм силы воли на очередной прыжок или потратить 20 грамм силы воли на размышления. Прапорщик выбирает меньшие затраты и… прыгает 301-й раз.

Главная проблема лентяев второго типа заключается в том, что сами себя они считают ужас какими трудягами. Вместо того, чтобы делать «как надо», а не «как легче», они объявляют жуликами тех, кто готов выполнять неприятную работу — думать. «Я потратил 3 месяца, а ты, мошенник, сделал то же самое за 1 день», — в гневе заявляет «трудолюбивый» лентяй, отказываясь понимать, что все эти три месяца он плыл по течению, изо всех сил стараясь не перенапрячься.

Вот пару красивых иллюстраций на тему лени второго уровня. Примеры не мои, однако они достаточно узнаваемы, чтобы, пожалуй, каждый из нас вспомнил себя в похожих ситуациях:

Первый пример

Я — студентка, устраиваюсь на полставки лаборанткой на кафедру вуза, где учусь. Помимо меня есть ещё и методист, которая работает на должности постоянно. Завкафедрой выдаёт нам задания — диссертации, в которых нужно внести правки после научного редактора, а потом ещё и список литературы (примерно по 250 источников) выстроить в алфавитном порядке. С правками мы обе справились за несколько часов, дальше я просто выделяю список литературы, нажимаю в «мелкомягком» текстовом редакторе сортировку по алфавиту, затем ставлю автоматическую нумерацию. Это занимает около пяти секунд. Сдаю работу. Она же сидит, и… сортирует список вручную. Целую неделю. Когда я пыталась ей подсказать, она кричала — не лезь! Когда заведующий предъявил ей, почему она так долго возится, в то время как я уже давно сделала работу, она объясняет, какой это каторжный труд. Заведующий вызывает меня и спрашивает, как это так мне быстро удалось сделать такую тяжёлую работу. Объясняю. Она начинает кричать, что она делала всё честно (???), как положено, а я просто смошенничала.

Второй пример

Работаю в ВУЗе. Проводим мероприятие под названием «ярмарка работодателей» для студентов выпускного курса. На мероприятии руководители крупнейших предприятий города должны были рассказать, какие специалисты им требуются, какие требования к компетенциям и карьерные перспективы ждут наших выпускников. Распоряжением по факультету освобождаем от занятий всех четверокурсников. Десять раз объясняем ребятам, что это не выходной день, а обязательное к посещению мероприятия. Тем более, что мероприятие продлится всего с 10 до 14 часов. И что в итоге получаем? Мероприятие проигнорировали 40% студентов. Еще 30% свалили в 12 часов после кофе-брейка, оставшиеся 30% мужественно досидели до конца в телефонах и рванули в гардероб… И только 6 человек остались задавать вопросы работодателям. Всех шестерых пригласили на преддипломную практику, по результатам которой четверых приняли на постоянную работу. А у нас есть такой маразм — каждый год мы должны подавать сведения о трудоустройстве наших выпускников. Для этого мы вынуждены их обзванивать и спрашивать. Одна из выпускниц начинает жаловаться на двоих одногруппников, которые в своё время схитрили, пошли на ярмарку и остались до конца, теперь они на тёплых местах, а она, такая умная, уже 4-й месяц не может работу найти, хоть в продавцы иди. И всё потому, что поступила честно (!), не явившись на мероприятие «в свой законный выходной».

Люди, поймите уже, что не честность это ни разу. Это — глупость.

Источники: https://olegmakarenko.ru/1807253.html, https://zadolba.li/story/31966