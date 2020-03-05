В парламенте Турции сторонники и противники Эрдогана сошлись врукопашную

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5 марта 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Заместитель председателя кемалистской Народно-республиканской партии (chp) Энгин Озкоч на пресс-конференции сделал несколько резких заявлений, в которых намекнул на президента Турции. Не то, что намекнул, а в открытую сказал, что имеет ввиду президента страны. После этих его заявлений, чуть позже, уже на заседании в парламенте, где присутствовали представители всех партий, в адрес Озкоча посыпались оскорбления и завязалась серьёзная драка.

Вот что сказал Озкоч до этой драки на пресс-конференции:

«Вчера на закрытом заседании парламента мы не обсуждали причины, из-за которых Турция находится в Идлибе, причины по которым мы поддерживаем джихадистские группировки и террористические организации, и почему погибают наши военные. И почему, несмотря на то, что в Идлибе нет террористической организации РПК и YPG (Отрядов народной самообороны), президент Турецкой Республики взял на себя обязательства размежевания боевиков? Этого мы не обсуждали.»

Озкоч также добавил, что ближневосточные войны – это результат американского империализма. «Процесс по установлению влияния США на Ближнем востоке назван «Большим ближневосточным проектом» (БОП). Этот проект, при котором проливается кровь мусульман, мусульмане выставляются как террористы и угроза миру, тем самым создавая из них врага, США оправдывают свои вторжения, и присваивание богатств на Ближнем Востоке. А кто является со-председателем этого проекта? Я вам сейчас покажу», - заявил Озкоч и показал видео, где Эрдоган говорит, что он является со-председателем БОПа. (есть в youtube)

Кроме этого, Озкоч напомнил слова, которые приписывают Эрдогану, и которые он якобы сказал в начале нулевых, еще не будучи премьером: «Оджалан отвечает за те головы, которые он cнёс». (я, кстати, слышал звуки с этими словами на youtube, но не видел видео)

Абдуллах Оджалан - создатель Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещённой в Турции. «Сносил головы» - убивал на юго-востоке страны турецких военных. Т.е. он назвал их не погибшими – мучениками как обычно, а «головами» по смыслу «трупами».

И еще цитата из заявлений Озкоча:

«Тот, кто называет наших погибших военных / мучеников – «трупами» - не имеет достоинства, является предателем. Этот человек не может быть президентом Турецкой Республики, он не может представлять народ. Этот человек создал для своих детей различные фонды для их обогащения, он просил их обнулить деньги (тут намёк на коррупционный скандал 2013 года «Большая взятка»), одного из которых он откупил от армии деньгами (имеется ввиду законная альтернативная служба в Турции, которую можно пройти оплатив определённую сумму, от 15 до 20 тыс. долларов), а другой его сын избежал армию справкой о негодности. И в то время, как матери проливают слёзы за погибших сыновей, этот человек называет погибших военных / мучеников "трупами"».

От себя добавлю: Помните, я как-то писал про «несколько погибших» в Ливии из уст Эрдогана. Мне тогда показалось это очень странным. Оказалось, что не мне одному. Мне кажется, это стало триггером. Интересным образом в эти дни на какие-то слова и действия Эрдогана появляется серьёзная волна реакций.

Такое наблюдалось раньше (до попытки переворота), но, чтобы сейчас, когда в руках турецкого президента сконцентрировалась вся власть, и практически все медиаресурсы придерживаются официальной линии какое-то массовое недовольство в сети и в новостных изданиях казалась практически невозможным, но нет. Интернет, мессенджеры и соцсети диктуют новые правила. И оппозиция делает громкие заявления. Если бы не драка в парламенте, я возможно даже не обратил бы внимание на эти слова оппозиции. Хотя, по-моему, это были самые жёсткие из тех, что доводилось слышать последние дни.

Справедливости ради все эти высказывания Эрдогана очень устарели, им по 13-20 лет. Между тем, прокуратура уже начала расследование в отношении депутата Озкоча.

Источники: https://colonelcassad.livejournal.com/5686021.html