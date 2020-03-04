Налоги на бизнес нужны, чтобы отучить людей работать?

//Жаркое из блогов 13+

4 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Вот этот день и настал. Федеральная резервная система (ФРС) США дёрнула ставку на полпроцента вниз, знаменуя тем самым начало прогулки по доске ПОПС (П – позиция, О – обоснование, П – примеры, С – следствие): прогулки, которая закончится падением доллара в гиперинфляцию.

В СМИ пишут, что понижение было неожиданным, однако для нас с вами никакого сюрприза, конечно же, не было. Я предупреждал о включении печатного станка ещё в субботу:

Сценарий второй — кризис зальют деньгами. Деньги с вертолётов вслед за Гонконгом начнут раскидывать США, Евросоюз, Китай и другие крупные экономики. Если вам доводилось принимать стимуляторы, вы знаете, что будет дальше — какое-то время будет хорошо, потом будет плохо.

Снижение ставок — это удешевление кредитов, то есть, фактически, раздача денег. При этом, разумеется, начальные полпроцента рынки даже не заметят, для них это как для слона дробина. Цитирую Кримсона:

Американский рынок акций сожрал "внезапное" снижение ставки по доллару на 0,5% и падает дальше. Минус 1,61% по SPY (ETF на S&P 500).

Федрезерв продемонстрировал слабость (слишком быстро перешел от слов к снижению ставки), и теперь с большой долей вероятности рынок будет пробовать выжать из него еще уступки. Например, продолжение QE, или даже экстремальный вариант, о котором Федрезерв говорил в 2016, прямую покупку акций центробанками.

Народ тем временем пресытился зрелищами и требует хлеба. На картинке к посту вы видите детскую игрушку, набор американского доктора. Он включает в себя стетоскоп и счёт на 98 тысяч долларов. Игрушка вполне реалистична, вот типичная история про вусмерть зарегулированную американскую медицину:

Только что получил по почте счёт за анестезию для сломанной руки моего сына. Это было около $900 со страховкой. Ещё плюс первоначальный визит к врачу за 900 долларов, и плюс счёт из больницы. Итого сломанная рука обошлась в 3000 долларов. Что за дурацкая, сломанная система!

Тут герою истории ещё повезло: иногда госпиталь может и вправду выставить счёт на 50-100 тысяч долларов, после чего простому американцу остаётся только банкротиться и переезжать в гетто к безработным неграм.

Простить их долги требуют также и студенты:

Я не понимаю, почему все так против прощения студенческих долгов.

Большие банки. Выкупаем их долги.

Автоиндустрия. Выкупаем её долги.

Фермеры. Выкупаем их долги.

Ваш сосед, который должен 250 тысяч долларов за учёбу в вузе. Сам виноват, надо было лучше планировать личный бюджет.

Для справки, в нормальных деньгах 250 тысяч долларов — это 16 млн рублей. Вот, сколько приходится обычному американцу тратить на бесполезный кусок картона, прежде чем идти работать свободной кассой в «Макдональдс».

Бизнес, в свою очередь, возмущается тем, что платит слишком много налогов. Горькая шутка: «если налоги на сигареты нужны, чтобы отучить людей курить, то налоги на бизнес нужны, чтобы отучить людей работать?».

Пожалуй, не жалуются на жизнь в современной Америке только воры. В Сан-Франциско действует правило, согласно которому из магазинов можно воровать, не боясь наказания, на сумму до 950 долларов.

Из всего этого следует простой для политиков вывод — надо печатать больше долларов. Судя по всему, именно этим ФРС сейчас и займётся: ставку будут понижать, пока биржи снова не поползут наверх, а если и это не поможет, наверняка начнётся ещё и прямой выкуп с рынка недостаточно бодро растущих акций.

Источники: https://olegmakarenko.ru/1802662.html