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4 марта 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

Новый коронавирус (COVID-19) распространяется по всему миру. Вслед за вспышкой в Китае число инфицированных резко выросло в таких странах, как Республика Корея и Италия. В Японии заболевание пока не распространилось так широко, однако новые случаи заражений регистрируются каждый день. На этом этапе у нас есть возможность сдержать скорость распространения инфекции. Таково мнение экспертов, высказанное ими на этой неделе. С этой точки зрения ближайшие одна-две недели станут критическим моментом, который определит, распространится ли инфекция быстрыми темпами или мы сможем ее остановить.

Исходя из такого мнения экспертов, я решил, что в течение ближайших двух недель мы должны принять все возможные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Огромное значение имеет профилактика группового инфицирования. Чтобы избежать риска крупномасштабных заражений, я призываю к таким ответным мерам, как отмена, перенос сроков или сокращение масштабов проведения массовых спортивных и культурных мероприятий. Уже есть случаи распространения инфекции в фитнес-центрах и во время фуршетов. Пожалуйста, воздержитесь от посещения мест с плохой вентиляцией или высокой концентрацией людей, а также тех мест или мероприятий, где может контактировать друг с другом неограниченное количество лиц. Мы также просим организаторов принять достаточные меры для предотвращения инфекции.

Мы уже попросили начальные, средние и старшие школы, а также школы для детей с особыми потребностями временно прекратить занятия - со следующего понедельника и до весенних каникул. Март является важным периодом для детей, поскольку они заканчивают учебный год, готовятся к выпуску или переходу на следующую ступень обучения. Мне очень тяжело принимать такое решение в этот памятный для учащихся период, когда им хочется провести побольше времени со своими школьными друзьями. Мы просим школы проводить выпускные церемонии, не забывая о мерах по профилактике инфекции, принимая все возможные меры предосторожности, такие как ограничение количества участников до необходимого минимума. Закрытие школ увеличит нагрузку на родителей. В частности, это будет очень значительным бременем для семей с маленькими детьми. Тем не менее, уделяя первостепенное внимание здоровью и безопасности детей, мы должны снизить риск заражения, возникающий из-за того, что большое количество детей, учителей и сотрудников остаются вместе по несколько часов каждый день и проводят время в одном и том же месте. Я надеюсь на ваше понимание в этом вопросе.

Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы в школе возникали такие ситуации, как групповые инфицирования детей. Местные власти и все, кто работает в образовательных учреждениях, с решимостью прилагают все усилия, чтобы ответить на этот внезапный вызов, и мы благодарны им за преданность их делу. Мы просим частные компании принимать во внимание положение сотрудников с детьми. В частности, закрытие школ станет очень серьезным бременем для микро-, малого и среднего бизнеса, который регулярно сталкивается с нехваткой рабочих рук, а также для медицинских работников, работников по уходу за пожилыми людьми и присмотру за детьми. Мы сделаем все возможное, чтобы свести к минимуму их нагрузку, вводя в максимально возможной степени меры по присмотру за маленькими детьми. Правительство сделает все возможное, чтобы поддержать усилия местных органов власти, в том числе организовать такие же программы по присмотру за детьми, как и во время весенних каникул.

Мы также намерены учредить новую схему предоставления субсидий, с тем чтобы надлежащим образом решить проблему сокращения доходов родителей в результате их невыхода на работу. Это будет касаться как штатных, так и нештатных работников. Принимая это решение, я беру на себя полную ответственность и заявляю, что полон решимости тщательно рассматривать различные возникающие вопросы.

Кроме того,в течение следующих 10 дней мы оперативно подготовим второй пакет чрезвычайных мер с использованием средств на непредвиденные расходы на этот финансовый год, которые составляют более 270 миллиардов иен. Поскольку новая коронавирусная инфекция распространяется по всему миру, возникает некоторая обеспокоенность по поводу сокращения числа иностранных туристов, а также продолжения эксплуатации заводских производственных линий. В качестве экстренной меры мы намерены оказывать поддержку по линии субсидий на корректировку ситуации в сфере занятости с января этого года, вне зависимости от отрасли. Мы также создадим механизм, позволяющий напрямую прислушиваться к мнениям операторов микро-, малого и среднего бизнеса по поводу проблем, с которыми они сталкиваются, и предпримем надлежащие меры с учетом воздействия на региональную экономику, например, путем оказания сильной поддержки их финансированию.

Кроме того, пользуясь этой возможностью, с точки зрения предотвращения вспышек инфекции мы будем поощрять переход на дистанционные формы работы во всех сферах общества с максимальным использованием телекоммуникаций и других видов ИТ. Это поможет значительно продвинуть вперед инновации, которые изменят наше будущее. Мы будем внимательно следить за тенденциями в мировой экономике, включая значительное падение цен на акции по всем направлениям на основных фондовых рынках мира. Мы будем осуществлять необходимую и достаточную экономическую и фискальную политику в соответствии с воздействием этих тенденций.

В Японии до настоящего времени заболели и умерли от нового коронавируса пять пациентов. Погибли также шесть пассажиров, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. Я искренне молюсь о упокоении их душ и выражаю свои соболезнования их семьям. Я понимаю, что многие люди в Японии испытывают различные беспокойства по поводу этого вируса. Между тем, в Японии среди тех, у кого тест на вирус показал положительную реакцию, включая пассажиров круизного лайнера, более 140 человек уже выздоровели и были выписаны из больниц. По оценкам экспертов, даже если заразиться этим вирусом, в большинстве случаев симптомы будут мягкими и многие пациенты будут выздоравливать.

Кроме того, мы видим сообщения о том, что госпитализация пациентов с коронавирусом длится больше, чем при сезонном гриппе. В частности, считается, что пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями имеют высокий риск обострения симптомов. Поэтому правительство намерено создать надежную систему скрининга и медицинского обслуживания, чтобы минимизировать количество тяжело больных пациентов, продолжая при этом прилагать все усилия для предотвращения распространения инфекции. Что касается скрининга с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), в дополнение к принятию ответных мер в Национальном институте инфекционных заболеваний, с прошлого месяца мы активно поставляли реагенты и другие наборы для тестирования местным институтам общественного здравоохранения, частным лабораториям и университетам по всей Японии, работающие над наращиванием своего потенциала в этой области. В результате по всей стране у нас есть возможность ежедневно проводить более 4000 тестов. Мы продолжаем поставлять реагенты частным учреждениям, проводящим скрининг, и университетам за пределами крупных городов, и работаем над дальнейшим расширением их возможностей скрининга.

Что касается скрининга ПЦР, мы получаем много комментариев о том, что центры здравоохранения отказываются проводить тесты, несмотря на поступающие запросы. Хотя эти центры находятся под юрисдикцией правительств префектур или городов, правительство неоднократно просило проводить тесты в тех случаях, когда врач подозревает наличие инфекции. Кроме того, для предотвращения ситуаций, когда пациенты не могут пройти тест из-за ограниченных возможностей скрининга на местном уровне, правительство будет посредничать между регионами, чтобы необходимые анализы могли быть проведены в каждой области в обязательном порядке. В течение следующей недели мы включим скрининг ПЦР в программу медицинской страховки. Это позволит запрашивать проведение теста непосредственно в частных медицинских учреждениях, не посещая центры здравоохранения. Возможности частных организаций по скринингу также будут значительно усилены.

Кроме того, мы работаем над созданием нового простого тестового оборудования, которое позволит сократить время, необходимое для обнаружения вируса (в настоящее время от двух до трех часов) до примерно пятнадцати минут. В течение последнего месяца велась работа над созданием реагента и повышением его точности, и мы намерены начать использовать этот тестовый набор в марте. Мы будем использовать все доступные меры и обеспечим достаточную пропускную способность, чтобы каждый пациент мог пройти ПЦР-тест, если лечащий врач или врач, находящийся поблизости, сочтет это необходимым.

С точки зрения предотвращения обострения симптомов, необходимо также обеспечить больничные койки для лечения. Несмотря на то, что в стране имеется более 2000 коек, предназначенных для пациентов с инфекционными заболеваниями, мы намерены обеспечить вместимость более 5000 коек, в чрезвычайной ситуации используя кровати в специализированных медицинских учреждениях по инфекционным болезням. Оказывая поддержку больницам, чтобы они сохраняли все имеющиеся на данный момент койки, мы разработаем структуру медицинского обслуживания, полностью подготовленную к таким случаям, если число пациентов значительно увеличится.

На данный момент против этого вируса не существует лекарств с подтвержденной эффективностью, как в случае с гриппом. Это основной источник глобального беспокойства. В данный момент пациентам в Японии вводят три вида лекарств, в том числе Авиган, в рамках исследований для определения их эффективности против нового коронавируса. Фундаментальные исследования с использованием нового коронавируса уже подтвердили определенную степень эффективности каждого из трех препаратов. Мы намерены использовать их с согласия пациентов, с тем чтобы разработать лекарство как можно скорее.

В условиях кризиса важно всегда предполагать худшее и готовиться заранее. На Хоккайдо губернатор СУДЗУКИ объявил чрезвычайное положение и призвал жителей в выходные дни по возможности оставаться дома. Правительство введет специальные субсидии по корректировке ситуации в сфере занятости и окажет полную поддержку тем, кто должен временно прекратить работать, включая нештатных сотрудников. Мы не пожалеем усилий для оказания всевозможного содействия, включая предоставление необходимой гуманитарной помощи. Нам необходимо определить наши ответные меры в случае внезапных вспышек инфекции в определенных районах.

Сейчас время действовать. Правительство уже опубликовало Основные принципы по борьбе с инфекцией, в дальнейшем мы намерены оперативно подготовить законодательные меры, направленные на минимизацию воздействия на повседневную жизнь населения с учетом всех возможных сценариев. Я намерен и впредь без промедления осуществлять необходимые меры, уделяя первостепенное внимание охране здоровья и безопасности населения. Еще многое неизвестно об этом вирусе. Сражаться с врагом, который плохо виден и о котором мы мало знаем, нелегко. Откровенно говоря, мы не сможем выиграть эту битву только силами правительства. Для окончательного урегулирования сложившейся ситуации необходимы понимание и сотрудничество каждого члена общества, в том числе в медицинских учреждениях, семьях, частных компаниях и органах местного самоуправления.

Решения, которые непосредственно влияют на жизнь людей, будут встречаться с различными мнениями и критикой. Разумеется, как премьер-министр я буду серьезно прислушиваться к таким голосам. В то же время, будучи премьер-министром, я должен защищать жизни граждан, их повседневную жизнь. Чтобы исполнить этот великий долг, я полон решимости и впредь стоять во главе, принимая решения о том, что мы должны делать. Мы не можем предрешить, что ожидает нас на пути к окончательному урегулированию этой ситуации. Нас ждет трудная, тяжелая борьба. Мы должны быть морально готовы к этому. Все это станет значительным бременем для народа нашей страны, но я еще раз искренне прошу каждого из вас о сотрудничестве. Я уверен в том, что мы обязательно преодолеем эту проблему.

В заключение выражаю искреннее уважение медицинским работникам и всем тем, кто начиная с прошлого месяца трудится на передовой борьбы с вирусом, в том числе на борту круизного лайнера Diamond Princess. Я прошу вашего дальнейшего сотрудничества в этой борьбе.

Спасибо за внимание

Источники: https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2020/0229kaiken.html, https://www.ru.embjapan.go.jp/itpr_ru/coronavirus.html