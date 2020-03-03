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Стороны хотят занять поселки к западу от трассы для перевеса в переговорах

Коротко по событиям в Идлибе на 03.02.2020

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Стороны хотят занять поселки к западу от трассы для перевеса в переговорах

Сирийская Арабская Армия на утро полностью овладела Саракибом, а также прилегающими поселками - Даддых, Кафр-Баттих, Аль-Тарнаба. Ближе к обеду начался штурм поселка Афес, с которого боевики имеют возможность обстреливать трассу М-5.

1. На данный момент ситуация там в процессе развития (исход посмотрим вечером). Одновременно с этим ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по Сармину и Найрабу. По Найрабу, Сану и Афесу работает сирийская артиллерия. Турки продолжают использовать дроны и свою артиллерию, нанося удары в районе Саракиба и Афеса. Очевидно, что к переговорам Путина и Эрдогана стороны хотят полностью занять поселки к западу от трассы Хама-Алеппо, что обеспечит перевес в переговорах. Но тактическая инициатива вчера и сегодня здесь на стороне САА.

2. За сегодня у сирийцев уже минус 1 L-39 (пилот погиб, второй пилот выжил) и по ряду сообщений, еще одна машина получила повреждения, но смогла уйти на авиабазу, сбросив бомбовую нагрузку в сельской местности провинции Хама. Турция сегодня потеряла уже 1 "Байрактар" +  сбиты еще 2 пока неопознанных дрона - 1 в районе Маарат-ан-Нумана (на 100% пока не подтверждено), другой в районе Саракиба (подтверждают военкоры Anna News). Боевики ХТШ претендуют на уничтожение еще одного иранского дрона в горах Завии (возможно, того же самого, который сбили вчера). Довольно жесткий размен идет. Обе стороны подтаскивают к Идлибу дополнительные средства ПВО, поэтому при сохранении текущего уровня активности, потери Сирии и Турции будут расти.

3. На юге сирийце отбили у боевиков еще один поселок к северо-западу от Кафр-Набла. Боевики заявляют, что в ходе боев уничтожили 1 сирийский танк(отмечен на карте). Линия Хаззарин - Кафр-Набл достаточно прочно удерживается сирийскими войсками. Бои продолжаются в основном к северо-западу от Кафр-Набла. В районе высокая активность российской/сирийской авиации, а также турецких дронов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5682158.html

 

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