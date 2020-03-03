Китай свой коронавирус победил

//Жаркое из блогов 13+

3 марта 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

На картинке один из 16 госпиталей (каждый примерно на 1000 коек, плюс минус), построенных за считанные дни в Ухани. Так один из этих госпиталей разбирают. Потому что всё - больше не нужны.

Южная Корея

Южная Корея вообще чемпион - там смертей только 0.5% (22 смерти на 4300 подтвержденных заражений). Ситуация в Ю.Корее является 101-ой причиной, по которой мы знаем, что китайские числа достаточно честные. Про Южную Корею трудно заподозрить мухлеж с числами, а они там намного лучше китайских, хотя и сама проблема была намного проще, а страна намного богаче.

Заметим не по теме, что Ю.Корея показывает Китаю сколько они могли бы еще выиграть, перейдя на чистый либеральный капитализм от своего "социализма с китайским лицом".

Очень интересно, чем объясняется такое маленькое число смертей в Южной Корее. Полнота выявления всех зараженных? Молодость населения? Совершенно замечательное здравоохранение? Всем сильно заболевшим американцам надо будет брать туда билет - когда эпопея с коронавирусом закончится.

Китай

* Число смертей в день снизилось в 2.5 раза, до ~ 40 человек, число новых зараженных раз в 5, до ~ 200;

** В Шанхае 67% предприятий уже функционирует;

*** В Ухани закрыли один из 16 временных госпиталей, которые они создали, чтобы лечить заболевших коронавирусом. Закрыли, потому что все из него выписались;

Вот эти 16 госпиталей - это само по себе историческое достижение. Да, они сборные, из готовых блоков собраны, да. Но знаете сколько там площади на одну койку? 36 квадратных метров площади приходится на одну койку. И 1400 докторов на эти 1000 коек. То, что полноценный госпиталь на 1000 коек можно построить за 10 дней. За месяц решить проблемы с эпидемией. И через месяц начать эти госпитали разбирать.

США

Можно считать доказанным, что в штате Вашингтон вирус распространялся уже минимум 3 недели. Там это по генетическим образцам видно. Очень близкий вариант вируса найден у двух людей, которые друг друга не знают, в Китай не ездили, как между ними могла пройзойти передача просчитать не удается. Это значит, что между ними была длинная цепь, которая пока не выявлена. И 6 смертей за сутки. Кластер. Невидимый. Итальянский вариант .

Еще в нескольких штатах - Флорида, Нью Йорк, Лонг-Айленд по одному случаю - в 15 штатах уже есть подтвержденные случаи. Будем надеяться, что там не окажется своих тайных кластеров. Будет ли теперь штат Вашингтон отрезан карантином на 15 (или больше) дней?

Италия

Закрыта Ла Скала. Концертные залы переносят выступления в Youtube. Хорошо, что есть Интернет. Теперь мы все в Италии.

Источник: https://verola.livejournal.com/1216387.html