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Гольфстрим, согретый нефтью

Новости океанологии и «глобальное потепление»

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Гольфстрим, согретый нефтью

Встретил вчера в Интернете старого приятеля, который стал океанологом. И он мне рассказал интересную историю. Оказывается количество воды накопленной в ледовом панцире Антарктиды за последнее десятилетие увеличилось, несмотря на таяние ледников.

Просто в одно месте Антарктиды ледники тают, а в другом месте растут прежде всего в связи обильными снегопадами, являющимися 10-летней аномалией для снежного континента. И науку сейчас больше всего интересует возможная связь этой аномалии с другой аномалией - потеплением в Северном Ледовитом Океане и в Сибири.

Вопреки распространенному мнению это потепление, судя по всему, не имеет никакого отношения к так называемому «глобальному потеплению», а связано с катастрофой на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе "Глубокий горизонт".

Дело в том, что в результате этой аварии почти весь Мексиканский залив покрылся тонкой нефтяной пленкой (утечки продолжаются до сих пор), которая препятствует испарению воды и соответственно ее охлаждению. И теперь Гольфстрим несет значительно больше тепловой энергии, чем 10 лет назад. Кроме того он нырнул в районе Ньюфаундленда, сберегая энергию, а потом вынырнул у Скандинавии и теперь доходит до Карского моря и Новой Земли, нагревая Северный Ледовитый и Сибирь.

*Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon

Авария (взрыв и пожар), произошла 20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо.

Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.

В момент взрыва на установке Deepwater Horizon погибло 11 человек и пострадало 17 из 126 человек, находившихся на борту. В конце июня 2010 года появились сообщения о гибели ещё 2 человек при ликвидации последствий катастрофы.

Через повреждения труб скважины на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75 тысяч квадратных км, что составляет около 5% площади Мексиканского залива.

Источник: https://abrod.livejournal.com/1490635.html

 

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