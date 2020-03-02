Асаду осталось освободить Идлиб

//Жаркое из блогов 13+

2 марта 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

И он его, без сомнений, освободит. Несмотря на все вызбухи Эрдогана.

Применение БПЛА Турками отсрочило, но никак не повлияло на конечный результат.

Сирия ввела в район ПВО и турки, считай, отлетались. Дуракам, так радостно скачущим от кадров уничтожения сирийской техники - следует почитать предыдущий пост про победу талибов над США.

В старом свете победа в войне - это занятая территория. Остальное - сражения.

Эрдогаша спешит в Москву просить то ли о новых С-400, то ли о милости технично отползти.

Поглядим...

США не будет поддерживать идлибских друзей Обамы. Потому что они Обамы, конечно, а не потому что игиловцы. Это бы не смутило.

А Турции помогут только в обмен на серьезные уступки. Трамп любит торговаться. Им недавно пришлось бежать оттуда и Трамп без сомнений это помнит. И имеет зуб.

У султана, таким образом, шпагат между Россией и США...

Он выберет Россию, потому что США слишком много захотят, а нам много не надо. У нас все есть.

И Идлиб без сомнений будет свобожден, а вот к этому моменту посыпется мировая экономика или нет - вопрос ещё...

Коронавирус рушит старый мир

Не потому что он страшный. Потому что обнажил слишком многое. Что старого мира уже нет. И что человек нынче крошечная информационная песчинка. А не просто крохотная.

Китай встал первый, но первый и оправится. Там - жесткое общество где интересы общества выше личных. Жизнь человека ничтожна и открыто перлюстрируется. Так заявлено в основах и поэтому любые действия по спасению жизней воспринимаются как позитив.

Есть подозрение, что западные сообщества, где так важна уже сильно атомизированная, эгоистичная личность могут нас неприятно удивить в ситуации, где информацию сложно скрыть а очень бы хотелось, и любой может интерпретировать как угодно. И жизнь перлюстрируется неявно.

Кризис начался

Очень на это похоже. Негативная информация об экспоненциально растущем количестве заболевших (на графике) будет нарастать экспоненциально. И долго будет злобой дня.

И у России есть шанс выйти из этого вольта с прибылью. И со снятыми санкциями.

Мы готовы получше многих к срыву покровов. В том числе благодаря уже многолетнему давлению на нас.

Поглядим чему научилось наше руководство. Это шанс. В борьбе в такие моменты контратакуют. А ВВП отличный тактик и борец.

PPS

Тем временем сирийцы освободили Серакиб. И накрыли ещё один конвой туркозелени. Молодцы!

Источник: https://morfing.livejournal.com/679734.html