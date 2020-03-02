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2 марта 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие «асы» размещают в Интернете ролики и фото с оскорблениями в адрес российских пилотов и приглашением их на встречу. Если это и может как-то отражать мнение официальных властей Турции, то как минимум они не могут себе такого позволить в отношении с Россией.

Что же останавливает Эрдогана от непосредственного конфликта с российскими военным на сирийской территории?

Министр иностранных дел и министр обороны Турции четко обозначили, что ВКС России не принимали участие в атаке на турецких военных и нет претензии к российским войскам в этом плане. Эрдоган конечно же хочет, чтобы Путин оставил его "один на один" с Сирией, но мы то помним, как уже однажды Турцию оставили "один на один" с армянами и чем это закончилось. Я думаю, что российские власти даже не рассматривают такой вариант, хотя и непосредственное участие в военных действиях тоже никому с нашей стороны не нужно.

Если оставить в стороне эмоции турецких властей, то в сухом остатке можно наблюдать вот такие итоги эскалации ситуации в идлибской зоне.

1. США не готово оказывать Турции военную помощь.

2.НАТО не готово применять статью о совместных военных действиях при нападении на одного из членов альянса (предлагается только воздушная разведка).

3. Единственные, кто готов "вписаться" за Турцию в Сирии - это идлибские боевики и "Братья мусульмане".

Действительно, 1 марта турецкие F-16 нарушили воздушное пространство Сирии и сбили два Су-24 сирийцев. Пилоты катапультировались, а после этого случая Ассад объявил о полном закрытии воздушного пространства над Идлибом и за 15 минут ПВО Сирии сбили 4 БПЛА Турции, а через несколько часов еще два. В районе провинции Хама ПВО сирийской армии уничтожают беспилотники турецкой армии. Очереди сирийских зениток видны как над самим городом, так и над его окрестностями.

Последние дни именно атаки с воздуха боевыми дронами нанесли сирийским войскам большой урон и только полный контроль над воздушным пространством (наверняка с российским целеуказанием) может спасти ситуацию для Ассада в этом регионе.

Чуть позже турецкие БПЛА и артиллерия вывела их строя военный аэродром на авиабазе эль-Нейраб, который использовался для полетов на Идлиб. А ВКС России интенсивными ударами сдерживают атаки боевиков в южном Идлибе. Российская авиация за последние сутки нанесла тяжёлые удары по позициям и объектам поддерживаемых Турцией боевиков.

Какие козыри есть у Эрдогана для встречи с Путиным 5-6 марта? У меня нет вариантов. А какие козыри у Путина перед встречей с Эрдоганом? А вот какие.

Иранский военный консультативный центр (MAC) в Сирии заявил, что Турция продолжает наносить артиллерийские удары по позициям проиранского ополчения в северо-западном регионе арабской республики, несмотря на сдержанность Тегерана. В связи с этим иранская сторона призвала Анкару принять "рациональный подход к проблеме сирийского Идлиба".

"Мы отдали приказ нашим силам не атаковать турецких военных в Идлибе, чтобы спасти их жизни. Несмотря на то, что турецкие войска находились в пределах досягаемости нашей артиллерии, мы отказались атаковать их. Но турецкие военные продолжают стрелять по нашим позициям и базам", — говорится в заявлении MAC.

В связи с этим иранские военные призывают турецкие силы действовать в сложившейся ситуации строго рационально и в соответствии с интересами сирийского и турецкого народов, говорится в заявлении. "Ещё раз, мы повторяем, что турецкие военнослужащие, дислоцированные в Идлибе, находятся в пределах досягаемости наших вооружённых сил, и мы могли бы легко отомстить им за бомбардировку наших баз", — подчёркивается в документе.

И почему-то мне кажется, что результатом переговоров Путина и Эрдогана через несколько дней будет фиксация фронта по фактическому положению на этот момент. До тех пор, пока боевики опять не начнут попытки вылезти из идлибской зоны.

Источник: https://masterok.livejournal.com/6049539.html