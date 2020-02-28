Недооценка невероятной приспособляемости организмов к меняющимся условиям...

//Жаркое из блогов 13+

28 февраля 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В разговоре с людьми, которые не признают теорию эволюции, можно часто услышать примерно такой аргумент: «А я вот не могу себе представить… чтобы у животного выросли крылья, чтобы глаз появился сам, чтобы летучие мыши вдруг научились эхолокации...» - и т.д.

Совершенно очевидно, что люди переоценивают способности своего воображения и недооценивают невероятную приспособляемость организмов к меняющимся условиям.

А я хочу рассказать историю, в которую я тоже никогда бы не смог поверить. Разве такое возможно?

Не просто слепой...

У Дэниэла Киша нет глаз. Их удалили, потому что он родился с раком сетчатки – ретинобластомой. То, что вы видите на фото — протезы, которые Киш за разговором иногда вынимает и спокойно протирает тряпочкой, как другие – очки. «Когда они становятся липкими».

Он научился за несколько лет эхолокации. У летучих мышей на это ушли сотни тысяч лет

Он издает языком звучные щелчки и прислушивается к эху. Звук отражается от всех встреченных поверхностей и возвращается в его уши своего источника. Сильно ослабленным, но Дэниэлу этого достаточно. Он натренировал себя распознавать их и интерпретировать их значения.

«Слепота – это просто неудобство», — не устает повторять он

Киш умеет чинить двигатели, лазить по деревьям, кататься на горном велосипеде, играть на пианино, разбивать палаточный лагерь, ориентироваться в лесу, готовить, танцевать и много чего еще. В школе — круглый отличник, закончил университет, получил сразу две ученые степени – в области психологии развития и образования людей с особыми нуждами.

При хороших условиях он может «увидеть» здание на расстоянии 300 метров. И не просто увидеть, но и опознать: «У каждого дома свой голос». Дерево Киш различит – с 10 метров, человека – с двух. Он сразу определит, что проехало мимо — легковушка, внедорожник или небольшой грузовичок – и слышит, насколько близко к бордюру припарковался посетитель. Он не перепутает каменного или деревянного забора с живой или сетчатой изгородью. Иные объяснят: «Это просто. Бросьте теннисный мячик в стену, а потом в куст – и вы тоже сразу уловите разницу». Кстати, и сам мячик он может отыскать – на близком расстоянии и если у него есть время.

Невероятно, правда? Я бы такое никогда бы не смог представить.

Источник: https://mi3ch.livejournal.com/4745039.html