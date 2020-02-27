Азербайджанская нефть потекла в Беларусь

//Жаркое из блогов 13+

27 февраля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Беларусь, в марте, поступит первая партия азербайджанской нефти объемом 160 тыс тонн.

Как вы помните, не способная договорится о ценах на нефть с “братской” Беларусью Россия, по сути, потеряла этот рынок, предоставив Минску возможность самостоятельно делать выбор в пользу того или иного поставщика. И начиная с января в Беларусь таки потекло “чёрное золото” из других стран, нивелируя монополию “Роснефти”.

Так, с января Беларусь стала получать первую норвежскую нефть через литовский порт Клайпеда. А визит госсекретаря США Майка Помпео и вовсе вселил надежду на полную компенсацию российской нефти американской. Но, одно дело разговоры, а другое – реализация. И в данном контексте, не так уж далеко от разговоров до действий зашёл Азербайджан.

Не так давно, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что компания Socar может начать поставки нефти в Беларусь через трейдинговые операции. И вот, за окном конец февраля, а в Беларусь уже готовы к отправке два танкера с азербайджанской нефтью от SOCAR, общим объемом 160 тыс тонн.

Нефть в Беларусь на Мозырский НПЗ будет поставлена, в том числе и посредством трубопровода “Одесса – Броды”. Завершение поставки ожидается в марте.

Таким образом, Беларусь, мал по малу, но набивает базу поставщиков, на которых она может рассчитывать, тем самым минимизируя эффект от возможного топливного кризиса. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству согласовать с Польшей возможные поставки через порт в Гданьске саудовской, а так же обещанной американской нефти.

Таким образом, мы можем с вами видеть, как Москва сама открыла ларец Пандоры, не только потеряв рынок РБ, но и позволив зайти на него самым разнообразным конкурентам, нивелирующих монополию.

Источник: https://zloy-odessit.livejournal.com/3062718.html