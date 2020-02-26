Нажми на кнопку...

//Жаркое из блогов 13+

26 февраля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера Аркадий Гершман обратил внимание на новую глупость. Вернее, глупость-то старая, просто она начала стремительно расползаться по Москве, будто вспышка коронавируса.

Это магические кнопки вызова зелёного сигнала светофора для пешеходов.

Казалось бы, невероятно удобная штука: нет пешеходов – едут машины, есть пешеходы – они нажимают на заветную кнопку и спокойно переходят дорогу. Удобно, да? Надо скорее установить эти кнопки на всех переходах, ведь мы так заботимся о пешеходах и их безопасности! Вот только у таких переходов есть подводные камни, и их довольно много.

Во-первых, установка такой кнопки сразу подчёркивает приоритет автомобиля в городе. Пешеход должен как бы просить разрешения перейти улицу. Можете себе представить, чтобы было наоборот? Подъезжает такой водитель к перекрёстку, высовывается из машины и тянется к кнопке, будто к паркомату в аэропорту, только чтобы включить себе зелёный свет, а перед ним идёт нескончаемый поток пешеходов... Звучит довольно глупо, правда? Но почему тогда пешеходы должны играть по правилам автомобилистов?

Во-вторых, кнопки, как и внеуличные переходы, стимулируют людей нарушать правила и перебегать улицу на красный. Происходит это обычно из-за того, что зелёный свет загорается далеко не сразу после нажатия кнопки. К тому же, иногда система тупо неисправна, а иногда кнопки включают только в ночное время. В итоге пешеход часто стоит на красный перед пустой дорогой, пока наконец не решается её перебежать. Понятно, что это опасно.

В-третьих, в Москве кнопки устанавливают где придётся, игнорируя даже ГОСТы, столь любимые чиновниками и гаишниками. Согласно ГОСТу Р 52289–2004, кнопку вызова зелёного сигнала светофора надо устанавливать на дороге "с числом полос две и более в каждом направлении". У нас же их можно встретить и на узких улицах.

Значит ли это, что надо совсем отказаться от идеи кнопок? Тоже нет. Логично оборудовать ими те переходы, на которых поток людей совсем небольшой. Например, где-нибудь на пустой улице в промзоне.

В остальных случаях лучше использовать обычные светофоры. У многих водителей, конечно, ужасно бомбит, когда надо стоять на красный, но тут уж ничего не поделаешь. Это у нас ещё большинство пешеходных фаз нормально не отстроено...

В общем, если в вашем городе стали повсеместно устанавливать кнопки на светофорах – это признак нездорового перекоса в сторону автомобилей. Такие кнопки надо устанавливать избирательно, с предварительным изучением пешеходных и автомобильных потоков.

Источник: https://varlamov.ru/3804108.html