Коронавирусный козел отпущения...

//Жаркое из блогов 13+

26 февраля 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]

Вымышленному Филеасу Фоггу из книги Жюль Верна в XIX веке потребовались 80 дней, чтобы объехать вокруг света. Вымышленной коронавирусной угрозе потребовались те же 80 дней, чтобы создать иллюзию конца света. Почему это иллюзия конца света и никак не меньше...

Вкратце: если посмотреть данные тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Вспышка_COVID-19

… и отбросить сомнительные цифры из Китая, то это вообще ни о чем. Якобы апокалиптическая эпидемия коронавируса вызывает гораздо меньше заражений и жертв чем обычный сезонный грипп. Причем жертвы по тем же причинам, что и в случае гриппа: преклонный возраст, хронические заболевания, крайне ослабленный организм.

Так зачем эта паника, раздутая на весь мир?

Похоже подтверждается версия, что Всемирная фабрика рухнула раньше, чем ожидалось, значит лопнул глобальный пузырь цифровых финансов, и надо срочно искать козла отпущения.

Тут требуется краткое пояснение...

Из чего состоит Глобальный мир на сегодняшний день? Всего из четырех частей:

1. Всемирный рантье - он же: "золотой миллиард" (это в основном США, ЕС и Япония);

2. Всемирная бензоколонка (это в основном СА, РФ, ОАЭ и еще ряд бензоколонок поменьше);

3. Всемирная фабрика (это прежде всего КНР и в меньшей степени Индия с ЮВА);

4. Разнообразная мелочь (все остальное).

Так вот, Всемирная фабрика - Континентальный Китай (КНР) - центральное звено этой глобальной машинки. Львиная доля мирового производства потребительских товаров приходится на КНР. И практически любой сложный товар в мире, если не сделан в Китае, то уж всяко несет в себе китайские комплектующие. Соответственно, там же, в Китае - центр приложения цифровых финансов Всемирного рантье.

Но, с середины 2010-х экономика Китая стала подавать признаки кризиса, затем — сыпаться. Лидеры партии и правительства КНР заметались в панике, не зная что делать. Как водится в таких случаях, они стали делать то, чего не следовало - и еще усугубили кризис.

Тут уже заметались мировые финансовые супер-корпорации и банки. Но - слишком поздно, чтобы вывести кредитно-инвестиционные объемы из рассыпающейся Всемирной фабрики.

В середине 2019-го казалось, что время еще есть, что экономика КНР рухнет только к 2023-му году. Но внезапно что-то всплыло...

Тут отчасти область догадок, и я приведу мнение д-ра Рубена Ениколопова: "На самом деле, конечно, мы не знаем, как растет Китай. Когда я в январе был в Пекине, там в кулуарах серьезно обсуждали, что у них может произойти такое историческое событие… Они сейчас пятилетний план пишут очередной. И там может не быть конкретной цифры ожидаемого экономического роста. Во-первых, потому что реалистично это будет существенно более низкая цифра, чем предыдущая... Если каждый год завышать экономический рост условно на 2%, то за двадцать лет получится внушительная цифра. Если врать понемножку, но очень долго, то ложь накапливается неимоверная – но люди ее не замечают".

Попросту говоря: не было того феерического роста экономики КНР на протяжении 20 лет. И колоссальные международные инвестиции закачаны в пузырь, который лопнул.

Гипотеза д-ра Ениколопова, кстати, объясняет ту катастрофическую Вторую волну Великой рецессии, о которой предупреждала д-р Бун еще в 2018-м на открытом совещании ОЭСР.

Что теперь? Как я отмечал 30 августа: вместо китайской фабрики (почти мирового монополиста товарного производства) появится рассредоточенная система фабрик - нео-китайских (т.е. основанных на дешевом труде местных рабочих Третьего мира - например, в странах Африки, ЮВА, и Южной Америки), и нео-НТР-овских (т.е. основанных на перезапуске НТР в некоторых странах Первого мира, слишком долго остававшихся в роли пассивных рантье). Вероятно, это плюс...

...Проблема, однако, в том, что эта замена не произойдет быстро. Об этом детальнее в статье "Страны Азии готовы заменить Китай на глобальном рынке", где в частности, отмечено: "Ранее некоторые издания прямо говорили о том, что некогда беднейшие страны Азии теперь помогут Западу «слезть с иглы» китайских товаров, что в свою очередь даст возможность в геополитическом плане «щелкнуть по носу» Пекин. В то же время СМИ констатируют, что страны Южной и Юго-Восточной пока сами не стали независимыми в своих производственных цепочках от китайской экономики"...

...Китайская башня посыпалась слишком быстро - и это проблема. Вот почему и понадобился вирусный козел отпущения (или коронавирус отпущения).

И кстати, возможно, по той же причине понадобилась истеричная PR-кампания по экономии и бережливости в Евросоюзе (включая парниково-газовую климатическую пропаганду, анти-пластиковую пропаганду, анти-автомобильную пропаганду, анти-самолетную пропаганду, веганскую пропаганду, фудшеринговую пропаганду и вообще шеринговую пропаганду).

Теперь вопрос в том, достаточно ли безвольными и тупыми стали обычные граждане золотого миллиарда, чтобы "затянуть пояса" по приказу СМИ и политиканов? От этого зависит линия будущего. Запасаемся пивом и тушенкой, наблюдаем новое глобальное реалити-шоу.

Источник: https://alex-rozoff.livejournal.com/220214.html