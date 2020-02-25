Все новости >>

//Жаркое из блогов 13+

Запрещённые лампочки

С 2011 года в России запрещено использование ламп накаливания больше 100 Вт...

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Запрещённые лампочки

Однако на прошлой неделе я совершенно официально купил лампы накаливания 150, 200, 300 и 500 Вт.

Как известно, любой закон можно обойти. Когда запретили лампочки 100 Вт, российские производители начали выпускать лампочки 95 Вт (странно, что не 99). Забавно, но теперь и OSRAM выпускает лампы накаливания 95 Вт.

С лампочками большей мощности выход также был найден - на них просто вместо "лампа" написали "термоизлучатель различного назначения" (а что, всё честно, 95% энергии у лампы накаливания уходит в тепло).

Конечно такие лампочки не продаются в обычных магазинах, но в магазинах электрики они есть и стоят недорого: 150 Вт я купил за 20 рублей, 200 Вт за 22 рубля, 300 Вт за 40 рублей, 500 Вт за 77 рублей.

Разумеется, я не буду их использовать для освещения. Они мне нужны для того, чтобы Lamptest.ru точнее считал эквивалент лампы накаливания - я протестирую эти лампы и внесу коррективы в алгоритм подсчёта эквивалента. А ещё я накупил десяток 200-ваттных ламп, чтобы использовать их в качестве нагрузки при тестировании кабелей и удлинителей.

В 2017 году Минэнерго предлагало запретить лампы накаливания, мощнее 50 Вт. Пока что всё затихло, но наверное когда-нибудь запретят, а производители ламп начнут выпускать "термоизлучатели различного назначения" на 60 и 75 Вт.

Источник: https://ammo1.livejournal.com/1123679.html

 

Дас

//картина дня

Политика

Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Сергей Лавров примет участие в сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

В рамках конференции состоится рассмотрение ситуации с правами человека в Сирии, на Украине, в КНДР, Иране, Мьянме, Мали, Эритрее, Бурунди, Южном Судане, ЦАР, ДРК и на оккупированных палестинских территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если палестинские группировки не прекратят обстреливать населенные пункты в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности начать масштабную военную операцию в Газе, если…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Белграде на российском стенде в рамках проводимой ярмарки туризма была размещена символика Крыма. О своей позиции в отношении принадлежности Крыма МИД Украины сообщило…

//новости ан

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал общество не впадать в панику из-за роста числа заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в соседней Италии. По последним данным…

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что рост числа новых случаев коронавируса, "вызывает озабоченность". Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом…

//новости ан