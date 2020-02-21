Русские не сбивают F-35, русские просто жгут электронику

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21 февраля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

Эффективность прорыва любого рубежа ПВО, прежде всего, основана на тщательности проведения предварительной разведки. Лучше всего разведки боем.

Запустили по цели пару-тройку беспилотных дронов-камикадзе и внимательно сканируете эфир, подробно фиксируя характер реакции зенитчиков. Что у них там включилось, где, когда, в каких диапазонах, с какими характеристиками, в каком порядке. Где задействовали РЛС слежения, где - станции наведения, как захватывали цель, как вели, как сбивали.

Потом эти данные ложатся в основу настроек собственной аппаратуры РЭБ и тактических приемов прорыва ударных групп, а также выбора конкретных боеприпасов для поражения цели.

Российская база ВКС в сирийском Хмеймиме и военно-морская в Тартусе, в этом смысле, служит полигоном не только для обкатки российского оружия, но и является весьма привлекательным объектом интереса для "наших зарубежных партнеров". Там в нейтральном пространстве постоянно болтаются патрульные противолодочные самолеты Р-8А Посейдон и самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W с авиабазы Суда-Бэй на Крите.

И тут случилось неожиданное. Как сообщило серьезное американское аналитическое издание The National Interest, во время отражения очередного массированного налета бармалейских дронов на Хмеймим, включившаяся у русских аппаратура РЭБ критично повредила бортовую электронику, как говорит источник, "случайно оказавшимся неподалеку" истребителям F-35 и F-22. Пилоты с большим трудом сумели вернуть "крайне плохо слушающиеся управления" машины домой.

Самым неприятным для американских экспертов оказалось то, что оба самолета относятся к классу наиболее технологически продвинутых вооружений, а поломала их станция РЭБ 1РЛ257 "Красуха 4"(на фото), принятая на вооружение российской армии еще в 2013 году, а разработанная и того раньше. Официально программа ее госиспытаний закончилась в 2011. Так что теоретически, как F-22, так и, тем более, новейший F-35 должны были гарантированно обладать к ней если не неуязвимостью, то во всяком случае достаточной боевой устойчивостью.

Однако случился упс. Что самое веселое, по мнению американцев, даже не целенаправленный. По их данным, российские РЛС со своих позиций района барражирования американских истребителей видеть не могли и потому воздействовать на них целенаправленно возможности не имели. Ну, не должны были иметь. Они вообще занимались отражением непосредственной атаки дронов.

Что забавно, F-22 был американским, а F-35 - из ВВС Израиля. Но досталось обоим. Русские их не сбили, нет. Просто качественно пожгли. И никаких претензий предъявить невозможно.

Источники: https://alex-leshy.livejournal.com/1444682.html