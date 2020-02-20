//Жаркое из блогов 13+

20 февраля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

В психологии существует такое понятие – менталитет краба (МК). Если в емкость посажен один краб, то он без труда может выбраться, но если их несколько, то ситуация со «спасением» коренным образом меняется.

Так, если один краб попытается сбежать из ведра, то его собратья тоже пытаются освободиться, зацепляясь за «беглеца», в итоге другие крабы стаскивают «претендента на свободу» вниз. В конце концов никто не становится свободным, так как все коллективно мешают каждому в отдельности реализовать его стратегию, причем каждый преследует свои «законные» цели.

Сам термин crab mentality широко используется среди коренных филиппинцев, которые применяют его специально в отношении особого типа людей, бойкотирующих других своих соплеменников, желающих выбиться из общей массы, достигнуть большего в жизни.

В европейской литературной традиции имеется аналог crab mentality, который обычно иллюстрируется идиоматическим выражением «собака на сене» из одноименной комедии Лопе де Вега. Последнее является усеченным вариантом выражения: «Собака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает».

МК глубоко укоренен в истории социальных иерархий

Западные исследователи приводят многочисленные примеры проявлений данного менталитета в британской, американской, ирландской, японской, китайской, индийской и сингапурской культурах.

Наиболее известные примеры:

- конкуренция представителей среднего класса в пригородах Лондона в 60-х гг. XX в.;

- спортивная драма американских фигуристок Хардинг и Керриган* в 1994 г.;

- классическое бойкотирование успешных иммигрантов в западных странах своими родственниками и членами диаспоры и т. д.

* Напомню, что фигуристка Тоня Хардинг стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.

Карьера фигуристки завершилась после того, как её бывший муж Джефф Гиллоули с двумя приятелями напали на Нэнси Керриган (соперницу Хардинг) с целью сломать правую ногу Нэнси, чтобы она не смогла соревноваться.

Источник: https://mi3ch.livejournal.com/4738230.html