Космический туризм

//Жаркое из блогов 13+

20 февраля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Новость о том, что Space X решился заняться космическим туризмом разошлась мгновенно и широко. Понятно, что когда в отдной точке сходятся три таких популярных фактора как Элон Маск, космос и туризм, то аудитория для этой новости значительно шире, чем о 4-м пуске Старлинков.

В общем полку желающих заработать на космических туристах прибыло. Раз тема популярная, возьму на себя смелость и вставлю свои 2 копейки (по крайней мере на звание туриста я уж точно претендовать могу.

Итак я бы разделил потенциальные предложения для космических туристов на 3 сегмента:

1. Прыжковые до границы космоса и быстро быстро обратно - это Нью Шепард, от Безоса...

… потом SpaceShipTwo от Вирджин Галактик

Тут по сути личный Флаговтык. Прилетел богатый Буратино на личном вертолете, у него померяли давление, бокал шампанского, сели в капсулу, включили айфон, отсчитали "тен, найн, ..." вплоть до включения двигателей, сказали с акцентом "Poekhali", потом смотрим в окошко на землю и на летающие по салону предметы, и вниз, хлопок парашюта, тормозная ДУ, у выхода нас ждут счастливые дети, жена и пиар менеджер, виски, фото, инстаграмм, НD видео о полете с сертификатом на доске красного дерева, далее Герой отбывает на пати в честь его полета...

Да у Вирджин Галактик похоже будет процесс посложнее и адреаналину побольше... В общем дешево и сердито - всего в районе миллиона долларов

2. Орбитальные: Вокруг Земли за 90 минут, или «дорогой Гагарина»...

Тут настоящий старт, ракета на столе в белых клубах кислорода, сам в скафандре, пуск на низкую орбиту и чуть ли не несколько дней на орбите... Все как у взрослых... Может даже придется перед стартом пройти медкомиссию и изучить устройство корабля, и какие кнопки нажать для экстренного возвращения, если Командир Корабля скоропостижно... Весь полет под руководствомм настоящего Космонавта/Астронавта... Если повезет с погодой /облаками можно сделать красивые фото всей нашей планеты для инстаграмма, передать привет по whataappy "Диа Мери, пролетая над Череповцом Нью Орлеаном шлю тебе горячий поцелуй". Цена удовольствия уже десятки миллионов долларов .

3. С пребыванием на МКС. Только для настоящих Олигархов

Полет на МКС и неделя там. Полный Эксклюзив. Пока предлагается вместе с ночевкой в сибирской тайге, бултыханием в озере, изучением русского языка, особенно фразы типа "Na Zdorovie", секретов борьбы с похмельем, измерением широты русской души, изучением конструкции русского чудо-корабля, и потерей почти года жизни на это все. Дорого. И похоже пока предложений на рынке нет, ибо вроде как все места на Союзе расписаны.

В моем понимании количество потенциальных желающих для (1) естественно больше всего. Молодых брокеров/стартаперов сейчас очень много и годовые бонусы в 2-3 миллиона в инвест-банках имеют место быть... И для первой сотни полетевших это можно будет легко продать, все таки положение Звезды Инстаграмма/Герой вечеринки этот полет гарантирует... Но вот когда число слетавших перевалит за 500-1000... (по моему скромному мнению) продавать такой полет будет сложнее, ибо эксклюзивность растает, а само 10 минутное от силы путешествие... в общем не факт, что все будут фанатеть... Но можно устраивать благотворительные лотереи с билетом по 100 долларов в качестве приза — полет, ну и 20% сборов на борьбу с изменением климата...

(2) Вроде бы действительно - НАСТОЯЩИЙ ПОЛЕТ В КОСМОС. Без Дураков. Но у меня вопрос, а сколько витков туристу имеет смысл делать, учитывая, что цена хоть за 2 часа полета, хоть за 5 суток практически неизменна? Что-то подсказывает, что максимальная программа, кроме фотографирования должна включать космический обед (ну может еще и ужин) , и не уверен, что сон... А может придумают пару занимательных экспериментов на тему невесомости, чтобы занять туристов на борту, потом право подчиненным передать привет с орбиты... Но когда я слышу про «до 5 дней», то задаюсь вопросом: "Вы в своем уме?" Кабина «Драгона» (а это сейчас лучшее и самое комфортное, что вообще доступно) это пещера даже по сравнению с самолетом 30-х годов.

Потом извините пообедав, надо избавиться от съеденного, и обычно публика которая имеет такие гроши на полет, занимается этим в личной туалетной комнате размером в 50 кв.м и на золотом унитазе с подогревом и подсветкой... Да еще прием ванны, ну хотя бы 2 раза в день... А протираться салфетками... и справлять нужду в этот гофрошланг... А если у нас девочки решили слетать... или они летят отдельно Специальным Женским Рейсом...

В общем пока у меня пока тут вопросы... Конечно на фоне Роскосмоса с «Союзом», тут Маск с «Драгоном» будут и комфортнее и привычнее, без овладения русским языком, глубоких медкомиссий и полетов в центр Средней Азии с поездкой по остаткам асфальта в пустыне, с вебрлюдами идущими по шоссе, и общения с неулыбчивыми ВОХР-тетеньками... и на это все заметьте еще уйдет целый год жизни космотуриста...

Учитывая, что слетавшие «Драгоны» и «Бустеры» надо как-то утилизировать, то идея бизнеса просто шикарная. Осталось только сформировать пакет, чтобы озверевшие в полете от скуки туристы не стали требовать организиторов тура к ответу...

Роскосмосу с «Союзом» я бы вообще порекомендовал больше чем на 6 часов с туристами не летать. У него размеры отсеков меньше чем у «Драгона»!

Типа взлетели, осмотрелись по сторонам, накрыли поляну, вздрогнули, готовимся к посадке.. Ибо мой личный опыт нахождения в «Союзе» (макете), говорит, что космонавтам платят з/п не зря... Но конечно, есть сомнение, что с текущим ценообразрованием, РосКосмос повезет в космос кого-то другого кроме детей российских Олигархов и звезд нашей эстрады.

Про (3) вариант, говорить не буду, там вообще тема международно-космическая, как я понимаю, туриста надо считать космонавтом со стороны РФ? И его на МКС, вообще-то, пустят в американский сектор? Или там погран-контроль, и надо визу получать в ГосДепе...

Хотя отдельные блоггеры в ЖЖ считают , что полет туристов на «Драгоне» будет выглядеть так, как на фото...

Источник: https://vsatman888.livejournal.com/200939.html