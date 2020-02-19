Кролик Джоджо — памфлет без проката

//Жаркое из блогов 13+

19 февраля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

Гротеск про 10-летнего немецкого мальчика с воображаемым другом Адольфом Гитлером всколыхнул зрительское мнение получше гранаты. Стильная сатира про оболванивание нации глазами милейшего ребёнка — фееричное зрелище. Как же так получилось, что Германия массово зиговала, в порыве восторга? А пропаганда всегда работает, особенно, когда кого-то объявляют избранным народом. Трудновато уберечь мозги от промывки, ведь лесть — мощное оружие, работает безотказно.

Фильм «Кролик Джоджо» 2019 года (режиссёр Тайка Вайтити) не был заявлен в прокат по России. Весь фильм я не могла понять, почему? Но всё оказалось очень просто. Конечно, его бы завернули, и правильно сделали бы. В финале — два момента, которые не режут глаз русофобам, но совершенно неуместны, ибо молодёжь, плоховато сдающая ЕГЭ по истории, может принять всё за чистую монету.

Но сначала — о главном посыле

Тотальный абсурд нацистского воспитания мальчика в фильме «Кролик Джоджо» высмеивает восторженное принятие Гитлера немцами. Конечно, это смех сквозь слёзы. Кино слегка разбавлено документальными съёмками в Германии, для тех, кто подумал, что это совсем уж преувеличение.

Ребёнок впитывает всё, как губка, и чудовищные вещи, преподносимые, как норма, не вызывают никаких вопросов. Воображаемый друг, Адольф Гитлер, на самом деле — эмоциональная иллюстрация внутреннего мира мальчика. Тайка Вайтити сыграл эту роль бесподобно.

Если снять очень смешно про то, за что стыдно — сразу как-то легче на душе становится. Внутренний Гитлер повержен здоровым смехом и больше не болит — улетел в окно.

Момент, когда одним щелчком фарс превращается в душераздирающую драму, сразу повышает ставки, делая оздоровительную пародию мощным антифашистским памфлетом.

А теперь — о моментах, которые делают фильм невозможным к прокату у нас

Во-первых, один из персонажей говорит, что войну выиграли американцы, англичане, французы, русские, китайцы, африканцы... Весь мир. Но единственные флаги победителей, которые мы видим в финале — это американские. Ярко, крупно. Хотя американские войска вообще не участвовали во взятии Берлина, если кто не в курсе.

Во-вторых, там показаны и советские солдаты. Чем они заняты, пока американцы радостно машут своим флагом? Хватают немецких мальчиков и тащат расстреливать на месте. Заодно с пленными эсэсовцами, без суда и следствия. Среди которых, кстати, обнаруживаются вполне человечные экземпляры, просто милота.

Как считаете, надо такое кино показывать в широком прокате?

В целом, кино-то великолепное, без вопросов. Молодёжи можно было бы показывать — если убрать откровенную пропаганду в финале.

Ещё кино про отношение немцев к Гитлеру, только очень серьёзное: «Рай» Андрея Кончаловского.

Источник: https://motherware.livejournal.com/103514.html