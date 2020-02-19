Страна неудачников

//Жаркое из блогов 13+

19 февраля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Раньше, когда Америка ещё была великой, она была пронизана духом постоянного соперничества. Всё начиналось ещё со школы: в американских школах считалось абсолютной нормой рваться наверх, расталкивая локтями других, чтобы стать номером первым, или хотя бы подняться повыше в школьной иерархии. Помните, у Пола Грэма, в статье «за что не любят ботанов»?

Я удивлюсь, если узнаю, что кто-то в мире добивается чего-то сильнее, чем американские старшеклассники добиваются популярности. Морские десантники и врачи-нейрохирурги просто лентяи по сравнению с ними. Они изредка берут отпуска, кое-кто даже заводит хобби. Американский тинэйджер добивается популярности каждый час бодрствования, 365 дней в году...

Дух соперничества сохранялся и во взрослом возрасте

Как сказал Ламар: «Если есть награда, которую можно получить, я хочу её получить, и мне безразлично, о чём идёт речь. Я всегда иду до конца, играю по-крупному, иду на всё, не останавливаясь. Если есть таблица результатов, я хочу быть на самом верху, и чтобы рядом с моим именем стояло "победитель"». Это очень по-американски: в то время как для австралийцев, например, главное — участие, то старой доброй Америки, которую мы знаем по фильмам и книгам, главное — это победа.

«Я предпочту быть первым в захудалой галльской деревушке, чем вторым в Риме», — сказал Юлий Цезарь своим друзьям, когда его армия перешла через Альпы и остановилась у какого-то бедного варварского городка. Под словами великого римского полководца подписался бы раньше любой житель США. Американская мечта подразумевала вполне определённую стратегию успеха: бороться, превозмогать, идти вперёд и, опираясь на собственные силы, стать в итоге победителем.

План действий был ясен из книг условного Хайнлайна и фильмов с условным Сталлоне. Начав с плачевного положения, неудачник должен был работать над собой, прокачиваться и, стиснув зубы, становиться лучше, чтобы победить в итоге предыдущего чемпиона. Локус контроля, — источник успеха, — был раньше в США сугубо внутренним: было принято считать, что волевые, смелые и трудолюбивые люди добиваются заслуженного успеха, в то время как слабые, трусливые и ленивые обречены оставаться где-то на нижних строчках турнирных таблиц.

Так вот, это время ушло

К власти в США пришли социалисты-леваки, которые заменили мудрость Шварценеггера, — «Силу порождает борьба», — на мудрость Маркса, — «Бытие определяет сознание».

Если раньше американцы считали, что неудачники просто плохо старались, то теперь американцы говорят, что с неудачниками как раз всё в порядке, и что проблема на стороне победителей, которые достигли своего положения благодаря какому-то несправедливому преимуществу.

Американец больше не может сказать, что он много и тяжело работал, превозмогал трудности, и пришёл в итоге к заслуженной победе. Ему немедленно ответят: «чек йо привиледжес», — «проверь свои привилегии». Ты стал богатым, потому что ты белый. Или тебе помогли родители. И, вообще, у тебя были родители, в то время как я, бедный негр из гетто, не видел своего отца даже на фотографии…

Основы идеологии американских социалистов сейчас примерно следующие:

1. Человек не может ничего добиться сам, своим трудом.

2. Мы есть сумма наших детских травм.

3. Все успехи людей — это следствие незаслуженных привилегий.

4. Преступно и несправедливо требовать от людей напрягаться.

5. Победители серьёзно виноваты перед неудачниками.

Забавный пример

В сообществе любителей компьютерных игр есть поговорка «гит гад» («git gud»), искажённое «гэт гуд», «становись лучше». Эту реплику адресуют тем, кто плохо играет: дескать, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, просто научись нормально играть, и тогда сам будешь смеяться над своими сегодняшними жалобами...

Так вот, поговорку «гит гад» леваки считают эйблистской, то есть направленной против инвалидов. По их мнению, жестоко и несправедливо требовать играть лучше от человека, который играет плохо...

Если раньше Америка была страной победителей, в которой стыдно было быть неудачником, то теперь Америка стала страной неудачников, в которой стыдно добиваться в чём бы то ни было успеха. Ушедшие в прошлое Соединённые Штаты Америки стали сверхдержавой в том числе благодаря тем самым индивидуалистам, которые рыли землю копытом и шли вперёд, игнорируя любые преграды. На смену этим заносчивым победителям пришли плаксы и нытики, которые сидят, обнявшись, и перечисляют друг другу неустранимые причины своих неудач.

Возможно, современные американцы надеются, что минус на минус даст плюс, и общество, в котором поговорка «становись лучше» считается подлой, станет в итоге сильнее. Возможно, они просто не способны оторваться от расчёсывания своих обид и не осознают, куда заведёт их инфантилизм. В любом случае, будет весьма интересно посмотреть на дальнейшее развитие событий. Полагаю, Социалистические Штаты Америки так или иначе сумеют своим примером преподать остальной планете важный урок.

Источник: https://olegmakarenko.ru/1791563.html