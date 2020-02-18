Особое мнение судьи Конституционного суда

//Жаркое из блогов 13+

18 февраля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению судьи, Россия не должна считаться преемницей «незаконно созданного государства» — Советского Союза и его «репрессивно-террористических деяний». По мнению судьи, Россия не продолжает собою, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное.

Что же, прокомментирую сей бред

Юрист, который подменяет юридическое обоснование возникновения и существования государства на личную политическую точку зрения недостоин называться членом Конституционного суда.

С такими членами Конституционного суда и докторами юридических наук никаких врагов не надо. Пятая колонна в чистом виде. Такой человек не должен занимать государственную должность и использовать свое высокое служебное положение для широкого распространения своего сугубо частного мнения.

Этот судья Конституционного суда России повторяет влажные мечты "партнеров" из-за лужи. Ведь отказ от наследия СССР означает отказ от своей истории, отказ от статуса ядерной державы, от статуса преемника СССР, отказ от постоянного членства в Совбезе ООН и прочее и прочее и прочее... Возникает вопрос к этому юристу? Кто же победил в ВОВ? Запустил в космос первый спутник и первого человека?

Да дело даже не в тех или иных статусах

Во-первых, Россия правопреемница всех исторических событий на протяжении всей истории её существования и не только СССР. На то она и история, она даёт уроки жизни, где есть и минусы и плюсы. Не нужно этого забывать и отказываться полностью от какого то события, нужно помнить о граблях, да бы не наступать на них постоянно и брать только лучшее из своей истории, при этом не копируя жизнь других стран, которые в конечном итоге не могут состыковаться с нашим менталитетом.

К примеру, США и Великобритания от своей истории вовсе не отказываются, хотя в их истории страницы были весьма мрачные. Это и геноцид десятков миллионов людей и войны, в случае с Великобританией - первые концлагеря для гражданского населения, в случае с США - рабство...

Вот и нам надо помнить свою историю. Делая выводы и двигаясь дальше. А вот каяться перед мировой историей надо не кому-то, а именно Западу.

Что касается репрессий, то давайте с терминами разберёмся

"Политические репрессии" - это различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам.

Это значит, что по определению разгоны "жёлтых жилетов" во Франции - это репрессии, поскольку "жилеты" требуют смены социальной политики. И разгон движения "Occupy Wall Street" в США - это тоже репрессии. Так уже не сильно страшно звучит?

Государство в принципе не может существовать без так называемых "репрессий". потому, что всегда есть недовольное меньшинство, желающее изменения политики, и прямой долг более-менее демократического государства - проводить политику, которая устраивает большинство, а не меньшинство, потому, что в этом и есть суть демократии. А для этого государство обязано не допускать агрессивных выступлений этого самого недовольного меньшинства. А это уже и есть репрессии. По определению.

Во-вторых, с какого перепоя СССР создан незаконно? Да, не по законам Российской Империи, но право народов на свободу было зафиксировано прецедентами еще в древние времена - так были созданы Афинская демократия и Римская Республика, так было создано и Персидское царство, Соединённые Штаты - они, по мнению этого судьи тоже незаконны? Они ведь незаконно восстали против властей и объявили независимость!

Ладно, ещё можно по поводу незаконности революция в Октябре 1917 ещё можно порассуждать и то есть контраргументы. Но чтобы СССР был незаконно создан??? Бред.

Немного истории

Напомню, сперва был переворот в феврале 1917. Ему предшествовал дворцовый переворот с изгнанием Николая II вместе с троном и учреждением Временного правительства во главе с Керенским. Его приказ № 1 по сути развалил армию, отменив чины, введя обсуждения приказов военных начальников, отменил по сути дисциплины и после этого народ в шинелях повалил по деревням хапать землю до дележки по закону.

Обещание либералов провести Учредительное собрание не было выполнено. Стало понятно, что в стране произошел не то, что переворот, а просто заговор по развалу страны и уничтожения ее государственности.

Империи уже не было, были всеобщий хаос и анархия

В октябре (ноябре) произошел контр-переворот при негласной поддержке чинов Генштаба Императорской Армии. Единственные, кто сказал что решит вопросы - это были большевики и примкнувшие к ним левые партии и организации. Февралята разрушили государство, а октябрята государство собрали на развалинах. Возникло государство Советская Россия, а не СССР. СССР возник после Гражданской войны.

Далее

Так как СССР был универсально признан всеми странами мира и стал одним из двух (США и СССР) учредителей системы миропорядка в 1945 году частично существующего до сегодняшнего дня, говорить о его нелегитимности может только такая юридическая бездарь, как Арановский.

Судья Конституционного Суда - подразумевается взрослый, грамотный и отдающий отчёт своим словам, человек.... Но не "мальчик" в коротких штанишках, у которого память также коротка, как и его штанишки.

Теперь я понял, почему Путин хочет внести изменения в Конституцию касательно возможности снятия судей Конституционного суда. Ну, вот как такого судью оставлять? С его таким специфическим представлением на "свою роль в истории".

Опрос #2099206

Участников: 94

Лайк: 81(86.2%)

Антилайк: 8(8.5%)

Воздержусь: 5(5.3%)

Этого судью в 2010 г. назначил Медведев, будучи Президентом России. Учились, видите ли, вместе. Слава Богу, в марте 2022 каденция Арановского в Конституционном суде подойдёт к завершению.

П.С.

Особое мнение судьи Конституционного суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного суда.

"Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза", — прокомментировал журналистам высказывания Арановского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3161664.html