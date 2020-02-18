Нам нужно все и сразу

//Жаркое из блогов 13+

18 февраля 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Юля родилась в небольшом городе в Нижегородской области, но с самого юного возраста проявляла интерес к путешествиям. Сразу после университета девушка полетела работать в Дубай, где и познакомилась с будущим мужем, а он родом из Франции. Вместе с началом отношений начались и странствия. Дубай, Питер, Лондон, после - переезд в Бахрейн. Здесь пара живет уже два года, хотя на этом останавливаться не собирается и, возможно, уже через год отправится исследовать жизнь в новой стране.

Первое впечатление

До Бахрейна я жила в Дубае почти 5 лет, поэтому возвращение на Ближний Восток не был для меня в новинку. Шока не было. Единственное, к чему не могу до сих пор привыкнуть - это лето, жара +50 и высокая влажность.

Различия с Россией

Местные - дружелюбные, улыбчивые, достаточно легко приглашают к себе в гости новых знакомых. В России люди более настороженные.

Социальная жизнь в России намного богаче. Театры, выставки, художественные галереи, перечислять можно до бесконечности. В Бахрейне периодически устраиваются похожие мероприятия, но с масштабом нашей страны не сравнить.

В плане медицины: в Бахрейне чтобы найти любого узкопрофильного квалифицированного специалиста, например, остеопата или детского невролога, иногда нужно очень хорошо постараться.

Все школы и детские сады для экспатов платные. Есть разные программы обучения - местные, британские, французские, канадские. Здесь очень мало садиков, где можно оставить ребёнка на весь день, как в России. В основном дети проводят в саду время с 8 утра до 12.00 дня. Далее едут домой и остаются с нянями или родителями.

Сходства

Как и в России в Бахрейне чтут семейные традиции, собираются всем составом на большие праздники, зовут друзей и устраивают пир на весь мир.

Местное население

Местные - народ неторопливый, это вообще национальная черта - неторопливость, размеренность. Любимое слово - "inshallah", можно перевезти типа “как бог даст". Русскому человеку сложно иногда понять эту размеренность, нам нужно все и сразу.

Тоска по дому

Я живу в островном компаунде Tala island, здесь достаточно много русскоговорящих экспатов, так что недостатка в общении нет. Мы вместе устраиваем и отмечаем свои традиционные праздники, организуем совместные завтраки. В этом плане не скучно. Если хочется русской еды, есть русские рестораны. Еще много тех, кто летает в Россию и обратно, их можно без проблем попросить привезти колбасы или гречку. Кому что надо. Творог здесь многие делают сами. Скучаю только если по снегу и семье.

Отношение к детям

Детей здесь любят, в общественных местах никто не делает замечание, даже если ребёнок устроит истерику. Это будет просто нонсенс, если незнакомый человек подойдёт и скажет в стиле русской бабушки «Ай-яй-яй, как не стыдно, такой большой и плачешь». Даже ситуации такой здесь невозможно представить. В ресторане будут максимально дружелюбны, если ребёнок плачет, официанты подойдут и будут ребёнка развлекать по своей инициативе. Детям разрешают выплёскивать энергию, выражать эмоции. Я не говорю про крайности, когда родителям нет дела до воспитания ребёнка. Хотя такое тоже есть, но редко. А так, здесь мнение детей учитывают, они - маленькие личности, их слушают, а не отмахиваются.

Необычно

Король Бахрейна болеет за свою страну всей душой, и показательным моментом может выступить эпизод, когда сборная Бахрейна по футболу впервые в истории выиграла кубок Персидского залива в 2019 год, и король на радостях дал всем незапланированной выходной на следующий день. Просто так, чтобы отметить победу сборной всей страной. Почему, собственно, и нет.

Следует поучиться

Русские могли бы поучиться у бахрейнцев большему уважению к женщинам, более терпимому отношению к детям и людям в возрасте.

У бахрейнской жены почти всегда в арсенале есть помощница по хозяйству, няня детям, вне зависимости от того, работает она или нет.

Местным же от нас неплохо было бы взять быстроту исполнения работы, организованность на рабочем месте.

Отношение к приезжим

Бахрейн - страна, где рука об руку проживают множество разных национальностей, поэтому да, местные изначально впитывают терпимость к иностранцам. Нужна помощь - поддержат, помогут. Они толерантны в плане религии. Здесь даже есть православная часовня, правда, без постоянного священника, но по большим праздникам сюда прилетает русский священник.

Восхищает

В Бахрейне восхищают люди, люди - главный ресурс, из пустыни они превращают страну в жемчужину туризма, да, это занимает время, да, медлительность в некоторых вопросах тоже играет свою роль, но они планомерно идут к своей цели.

Ещё очень импонирует широкая улыбка и дружелюбие.

Как изменила вас жизнь в другой стране

Жизнь в другой стране всегда помогает сместить фокус зрения на восприятие информации. Ты становишься более пластичным в плане принятия разных точек зрения, других культур. Приходит понимание, что все мы - дети мира, вне зависимости от страны проживания.

Источник: https://ru-open.livejournal.com/516810.html