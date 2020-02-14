Задержаны при досмотре...

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14 февраля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Американское управление транспортной безопасности (TSA) на днях, опубликовало список самых неожиданных находок, обнаруженных в багаже пассажиров, зарегистрированных на внутренние и международные авиарейсы. Одни находки вызвали смех и недоумение офицеров TSA, другие послужили основой для возбуждения уголовных дел.

Давайте, внимательно изучим первую десятку самых необычных вещей, конфискованных госслужащими.

Самурайские мечи

Три острых самурайских меча попытался пронести на борт житель Сан-Хосе (Калифорния). Когда офицеры TSA отбирали у него оружие, он подумал, что причина изъятия кроется в длине мечей. Якобы они не влезут в пространство для ручной клади над головами пассажиров. Владелец оружия никогда не слышал, что подобные предметы категорически запрещено брать в самолёт.

Спрос на настоящие японские мечи в США увеличивается с 2003 года - с момента выхода на экраны фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill). Стоимость настоящего меча (Authentic Samurai Sword) варьируется от $12 до $25 тысячи. Они имеют пожизненную гарантию и массивную стопку документов на английском и японском языках.

Сигнальные ракетницы

На Аляске группа пассажиров решила взять в полёт четыре сигнальных ракеты, которые используются жертвами крушений самолётов и кораблей для привлечения внимания спасателей. У владельцев запрещённого товара не было злого умысла. Они рассуждали логически. Аляска - большой и малозаселённый регион. Если самолёт рухнет (как часто происходит в фильмах о выживании в дикой природе) и кто-нибудь выживет, то ракеты придутся как нельзя кстати.

Сотрудники TSA пропустили на борт "ракетоносцев" и посоветовали внимательнее слушать инструктаж перед полётом. Ракетницы остались в аэропорту.

Нож, замаскированный под пистолет

Владелец этого предмета сразу предупредил офицеров TSA, что хочет пронести на борт не огнестрельное оружие, а всего лишь нож, замаскированный под пистолет. Свои намерения обладатель подозрительного предмета никак не объяснил и очень удивился, когда узнал, что даже с перочинным ножиком на борт проходить нельзя.

Подушка безопасности

Житель Орландо (Флорида) потащил на борт автономную подушку безопасности (наподобие тех, что встроены в дверь и приборную доску автомобиля). Он сказал, что хочет увеличить свои шансы на выживание, если самолёт рухнет на землю или развалится в воздухе от сильной турбулентности. Без подушки безопасности пассажир отказался садиться на рейс. Как выяснилось, накануне он увидел дурной сон и решил подстраховаться.

Электропила

Брутального вида мужчина попытался пройти в зону ожидания аэропорта с небольшим чемоданом и громоздкой электропилой в чёрном чехле. Он сказал, что опасается сдавать любимый "девайс" в багажное отделение и долго убеждал офицера TSA в безопасности пилы. Мол, аккумулятор инструмента разряжен и включить его в салоне не получится при всём желании.

В конечном счёте, пила "полетела" в багажном отделении. Её владелец сильно переживал на протяжении всего полёта. Он думал, что кто-то позарится на его любимый инструмент.

Сай

Так называется колющее оружие, которое пользуется большой популярностью на японском острове Окинава, и представляет собой нечто среднее между клинком и стилетом. В древние времена главными экспертами по владению сай считались ниндзя. Владелец сай, остановленный офицерами TSA, оказался человеком здравомыслящим, но недальновидным. Он занимался боевыми искусствами и был на 100% уверен, что острый предмет в его чемодане - спортивный инвентарь.

Трубка, стреляющая дротиками

У сотрудников TSA ушло чуть больше времени, чем обычно, для определения предназначения странноватой трубки с прицелом, напоминающим оптический.

Владелец девайса объяснил, что является экспертом по бросанию дротиков. Раньше он бросал их руками, а теперь - с помощью трубки и потока воздуха изо рта. Самих дротиков в багаже не оказалось. Однако это обстоятельство не помешало TSA конфисковать потенциально опасный предмет.

Живая змея

В аэропорту Ньюарка (Нью-Джерси) сканер просветил большой чемодан и обнаружил длинную змею неизвестной породы. Владелец рептилии признал свою вину. Как выяснилось, ему просто не хотелось оформлять длинный список бумаг для официальной регистрации змеи. Поэтому рептилия расположилась среди рубашек и нижнего белья.

Тесак для разделки мяса

Огромный тесак, который обычно используется для разрубки глубоко замороженных коровьих туш, мирно лежал в сумке с личными вещами. Сотрудники TSA отвели владельца ножа в сторону и перед арестом попросили объяснить мотивы перевозки столь грозного режущего аксессуара. "А почему бы и нет?", - удивлённо ответил пассажир. Он оказался законопослушным гражданином, который не видел никакой разницы между провозкой тесака и провозкой маникюрных ножниц.

Лосинные... фекалии

Целая коробка с отходами лосинной жизнедеятельности была обнаружена в аэропорту Джуно (Аляска). Как выяснилось, коробка принадлежала странноватому мужчине, который долго не мог объяснить предназначения фекалий. Любопытные сотрудники TSA решили "прогуглить" и выяснить, для чего именно подобные предметы собираются и хранятся. На этот вопрос, однако, не смог ответить даже интернет. TSA приняло решение не пропускать на борт чересчур подозрительную субстанцию, которая, кстати, бережно лежала посреди соломы. На коробке даже имелась надпись Fragile (хрупкое). В конечном счёте, всё-таки удалось установить, что путешествовавший по Аляске мужчина вёз лосинные шарики в большой мегаполис в качестве сувенира. Для людей, выросших в "каменных джунглях", подобные вещи - экзотика.

В общей сложности, по итогам 2019 года, TSA конфисковало более 5 млн. предметом. Как и в предыдущие годы, самым популярным предметом для изъятия стала жидкая субстанция объёмом более 3.4 унций. Это, как правило, питьевая вода или предметы личной гигиены (шампунь, духи, туалетная вода и т. п.).

По материалам американских сайтов

Источник: https://vitalidrobishev.livejournal.com/7493763.html