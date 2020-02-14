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Любите и будьте любимы!

Есть у Андерсена одна невеселая сказка...

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Любите и будьте любимы!

Впрочем, не знаю, есть ли у него вообще хоть одна светлая сказка. Дима Быков очень точно определил этого датчанина: «сентиментальный садист Андерсен».

Так вот, этот сентиментальный садист когда-то написал сказку «Снеговик». О веселом снежном болване, которого дети вылепили во дворе дома.

Он был очень доволен собой. Радовался морозу вместе с мальчишками, днем спорил с солнцем, вечерами грозил луне.

Но однажды старый цепной пес рассказал Снеговику о своей прежней жизни в доме. О людях, которые его любили, пока он был маленький. И о печке, у которой он очень любил греться. Снеговик плохо соображал, о чем говорит собака, и пока та не показала ему в окне дома печку.

В этот момент случилось непонятное. Он вдруг почувствовал такое страшное желание, точно в нем зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик.

- Зачем же ты ушел от нее? - спросил снеговик пса, он чувствовал, что печка - существо женского пола, - как ты мог уйти оттуда?

Внезапно он понял, что самое заветное, единственное его желание – очутиться рядом с печкой и прижаться к ней.

Снеговик затосковал. Морозу он больше не радовался. Целыми днями он не сводил глаз с окна, и в его груди горел тот же огонь, что и в печке. «Он был положительно болен» - писал Андерсен.

Началась оттепель, снеговик таял на глазах, но не жаловался. В одно утро он рухнул…

И только тогда загадка его тоски стала очевидна: лепя снеговика, мальчики укрепили его на кочерге, которая и шевелилась в нем при виде родной печки…

Грустная сказка, очень похожая на правду. Мы тоже порой не можем объяснить, отчего нас так тянет к человеку, что это за непостижимая обреченность и разрушительное родство душ, сценарий которого, видимо, станет ясен, только когда нас уже не будет.

Всех влюбленных – с праздником. Поменьше речей, любовь - редкий и хрупкий дар, который не стоит сотрясать словами, просто каждый день думайте, что бы еще сделать завтра, чтобы любимому человеку было хорошо. Даже и в ущерб вам.

Любите и будьте любимы!

Источник: https://sadalskij.livejournal.com/3880786.html

 

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