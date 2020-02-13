Режиссер потерял ощущение времени

//Жаркое из блогов 13+

13 февраля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Казалось бы, что может быть общего у известного советского режиссёра и нынешнего президента США? Тем не менее их интересы пересеклись в далёком теперь уже 1991 году. При этом Дональд Трамп пошёл навстречу Леониду Гайдаю, а вот наш режиссёр отказал в небольшой просьбе американцу. Правда, в то время ещё и представить себе никто не мог, что спустя четверть века Дональд Трамп займёт пост президента США.

«Да» от будущего президента

Во время работы над фильмом «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» съёмочная группа во главе с режиссёром Леонидом Гайдаем оказалась в Атлантик-Сити, американском курортном городе, который широко известен во всём мире своими многочисленными казино, торговыми центрами и невероятным видом на атлантический океан. Именно здесь предстояло снимать некоторые сцены фильма.

Сюжет фильма всем известен: суперагент КГБ прибывает в казино «Атлантик-Сити» с целью разоблачить, наконец, русскую мафию. И успешно в одиночку разоряет казино, принадлежащее его соотечественникам.

Съёмки фильма изначально были сопряжены со множеством трудностей, начиная с пристрастия Леонида Гайдая к азартным играм и заканчивая отсутствием обозначенного места для съёмок. Далеко не каждое игорное заведение готово было пустить на тот момент ещё советскую съёмочную группу.

Администраторы обратились к владельцу большого развлекательного комплекса «Тадж-Махал», которым оказался как раз Дональд Трамп, точнее, принадлежащая ему компания «Trump Entertainment Resorts».

Американский бизнесмен не только согласился пустить съёмочную группу на территорию своего развлекательного комплекса, но и сделал это совершенно бесплатно, то есть не взял за аренду помещений ни копейки. Много лет спустя Дмитрий Харатьян, сыгравший в фильме главную роль, того самого суперагента КГБ Фёдора Соколова, предположит, что будущий президент США дал своё согласие, даже не познакомившись со сценарием.

Актёр просто не может предположить, что человек, занимавшийся много лет бизнесом, разрешил снимать в своём комплексе фильм, в котором его детище разоряет русский агент. Да к тому же ещё не попытается получить хоть какие-то деньги, как минимум, за аренду помещений. Как бы там ни было, но факт остается фактом: Дональд Трамп благосклонно позволил провести съёмки в «Тадж-Махале».

«Нет» от известного режиссёра

Правда, с небольшой просьбой к Леониду Гайдаю Дональд Трамп всё же обратился. Через своих помощников американский бизнесмен выразил желание сняться в фильме в небольшой роли.

Невинная, казалось бы, просьба вызвала массу возмущений Леонида Иовича. Он в выражениях особенно не стеснялся и попросил помощников передать Трампу, что в его картине снимаются такие мэтры, как Армен Джигарханян, Андрей Мягков, Леонид Куравлёв и Дмитрий Харатьян. И неизвестный бизнесмен никак не может стать в один ряд с известными актёрами и играть с ними в одном фильме.

Конечно, помощники Трампа, передавая ему слова Гайдая, максимально смягчали форму отказа и, наверняка, нашли более подходящие и корректные слова. Однако факт остаётся фактом: Леонид Гайдай категорически отказался идти навстречу человеку, который бесплатно пустил съёмочную группу в свой развлекательный комплекс.

В эпизодической роли старика, заигравшегося в автоматы и сломавшего один из них, режиссёр предпочёл сняться сам. Но в титрах авторы фильма выразили свою благодарность лично Дональду Трампу за содействие в съёмках.

Сложные съёмки

Леонид Гайдай питал слабость к азартным играм и вполне мог увлечься, позабыв о времени и деньгах. Актёры, снимавшиеся в фильме, и директор картины Марина Капустина вспоминали, как однажды во время съёмок в казино попросту потеряли Леонида Гайдая. К счастью, его быстро нашли: известный режиссёр увлёкся игрой в автоматы и потерял ощущение времени. Поэтому и сыграл он заигравшегося старика очень достоверно, ведь ему самому был не чужд азарт настоящего игрока.

В фильме, ставшем последней работой гениального режиссёра, вполне могла бы сняться звезда мирового уровня. Правда, во время съёмок комедии Гайдая, она ещё не была столь знаменита, как сегодня.

На одну из главных ролей фильма, суперагента ЦРУ, Леониду Гайдаю посоветовали взять американскую актрису. Это было разумно, и режиссёр согласился посмотреть двух талантливых молодых артисток из США. На прослушивание их пригласили в один день, только с разницей в час.

Первой на пробах появилась Келли Мак-Грил, которая полностью отвечала представлениям Леонида Гайдая о его героине Мэри Стар. Режиссёр отказался даже смотреть на вторую актрису, хотя помощник убеждал его, как мог, рассказывая, насколько она хороша и талантлива. Но когда Гайдай услышал имя и фамилию претендентки, то тут же категорично заявил: двух Иовичей всего для одной картины будет слишком много. Несостоявшейся Мэри Стар была не кто иная, как Милла Йовович.

Кстати, Келли Мак-Грил, утверждённая на роль, в первый же день съёмок в Москве едва не пожалела о своей новой работе. Она прибыла в столицу СССР 19 августа 1991 года. И по дороге из аэропорта увидела идущие танки. Молодая актриса была буквально шокирована увиденным, но пыталась взять себя в руки и надеялась, что танки всё же не настоящие. Встречавшие актрису объяснили ей всю сложность политической обстановки в стране и сообщили: танки вовсе не бутафорские.

Съемки фильма вообще оказались очень сложными, потому что разрешения выдавались и тут же отбирались обратно, а режиссёру приходилось постоянно решать какие-то проблемы. И всё же фильм вышел в прокат, правда, на тот момент Советский Союз уже прекратил своё существование.

Источник: https://picturehistory.livejournal.com/5176493.html