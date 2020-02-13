Конец операции «Турецкий гамбит»

//Жаркое из блогов 13+

13 февраля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

"Г-н Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57. Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава "Ростеха" рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu. По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения". Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим".

Что?! Я не мог поверить своим глазам читая заявление. Продажа новейших, содержащих современные и секретные технологии российских истребителей 5 поколения члену НАТО, Турции?! Причём речь идёт не о простой продаже, а о трансфере технологий, что подразумевает в той или иной форме передачу Турции технологии производства в виде:

1. Выдача лицензии на производство.

2. Прямая передача ноу хау.

3. Инжениринг.

Попросту - всех секретов производства новейшего истребителя! Но эти истребители еще практически не поступили на вооружение ВКС России! Давайте попробуем разобраться в предыстории этого фантастического предложения...

Турция старательно делает вид, что является союзником России в Сирии. В основном это выражается в совместных заявлениях, декларациях и не участии в открыто агрессивных военных действиях против Сирии и нашего воинского контингента в САР. Но по факту Турция решает исключительно свои задачи по уничтожению курдов в Сирии и никоим образом не помогает РФ в ведении борьбы с моджахедами.

И это очевидно. Как говориться, шила в мешке не утаить, то есть истинные интересы Турции, замаскировать трудно. Наши турецкие "друзья и союзники" периодически делают официальные заявления раскрывающие их реальные геополитические интересы. У нас в СМИ эти вещи стыдливо замалчивают, а вот например, что пишет журнал "Der Spiegel": "...говоря о российских авиаударах в Сирии, г-н Эрдоган "по-дружески предупредил" Москву, что подливающие масло в огонь конфликта скоро сами могут оказаться в огне...".

Не менее определенно, но уже в отношении Европы, высказался в своё время премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. В ответ на слова западных политиков, что с президентом Сирии Башаром Асадом надо вести переговоры, глава турецкого правительства заметил, что если Асад не будет свергнут, то мигранты никогда не вернутся домой. "Вопрос не в том, как или на какой срок Асад сможет остаться у власти. Вопрос в том, как и когда Асад уйдет", — заявил Давутоглу.

Напомню и о том, что когда спецслужбы США и Великобритании организовывали и осуществляли на территории САР подлые провокации, обвиняя потом в применением химического оружия руководство Сирии и на этом основании осуществляли бомбардировки Сирии, а г-н Эрдоган уже то время числился "союзником и другом России". Но это не мешало ему делать официальные заявления в поддержку этих "шитых белыми нитками" провокаций и поддерживать бомбардировки со стороны США и подхрюкивающего НАТО. И мы с вами прекрасно понимаем, что наш "друг" г-н Эрдоган прекрасно отдавал себе отчёт в том, что обвинения против сирийского руководства не просто фейк, а подлая и грязная провокация. Но это никоим образом не помешало ему открыто поддержать агрессивные действия США и НАТО против Сирии, на стороне которой сражается Россия.

При этом не является секретом для руководства РФ тот факт, что Турция постоянно закупала у ИГИЛ нефть по бросовым ценам, до самого последнего момента, когда это было возможно, тем самым финансируя этих бандитов. Которые на турецкие деньги покупали оружие и убивали и солдат сирийской армии, и военнослужащих нашего контингента находящихся там.

Напомню и о том, что турки, до того как стать нашими "друзьями", сбили наш самолёт и убили пилотов. Зная все эти факты, любой здравомыслящий человек осознает лежащую на поверхности истину — турецкое руководство ненавидит Асада и их интересы очевидны — уничтожение сирийской государственности и расчленение Сирии. Россию в Сирии турки, как и США, терпят "стиснув зубы". Во-первых, ничего не могут сделать с присутствием РФ в Сирии по причине наличия у нас ядерной триады и гиперзвукового оружия. Во-вторых они успешно "доят" РФ, поставляя на наш рынок сельхозпродукцию, получая многомиллиардные доходы от туристов из РФ. Вдобавок Россия, у которой в бюджете не нашлось средств на выплату пенсий и был повышен пенсионный возраст, почему-то (и тут явный запашок коррупции и распила госсредств) строит туркам бесплатно, то есть за наши с вами деньги, атомную станцию стоимостью более 20 миллиардов долларов и с надеждой вернуть эти средства и получить прибыль от эксплуатации АЭС. При этом, даже расчетная дата окупаемости данного проекта рассчитана на 2045г.

...В дальнейшем с турецкой АЭС будет происходить тоже самое, что уже имеет место в отношении другого крупного проекта РФ в Турции, а именно газопровода "турецкий поток". Наши "искренние турецкие друзья" спокойно дождались, когда Газпром вложил огромные средства, достиг берегов Турции, и уже начали "выкручивать руки" Газпрому требуя резкого снижения цену на газ поставляемый в Турцию! Какая неожиданность, получить такой финт от наших "искренних друзей", кто бы мог подумать. Для любого адекватно смотрящего на мир человека абсолютно очевидно, что это господа, только цветочки! Ягодки ждут и Газпром и Росатом впереди! Наши "турецкие друзья" позднее объяснят России,что такое настоящая дружба и сколько это будет нашей стране стоить!

Финансовые крючки, на которые подвесили нашу страну достаточно мощные. Малейший конфликт с неуправляемыми и сверх эмоциональными турками приведет к потере не только планируемых доходов, но и самой АЭС и "Турецкого потока". Это предсказуемо. Но что поделаешь. За неумение принимать правильные стратегические решения во внешней политике придётся платить. Правда есть один нюанс. Решения принимает маленькая группа лиц, а платить будем все мы, российский народ...

И просто что бы освежить память упомянутой маленькой группе лиц, необходимо напомнить, что наши турецкие "партнёры и друзья" с похвальной периодичностью, на самом высоком уровне делают заявления, что включение Крыма в состав России это аннексия и нарушение международного права и Турция никогда не признает Крым российским! И соответственно призывает страны Европейского союза и США усилить санкции против России! Впечатляющая поддержка для России на международной арене, от наших " турецких друзей"...

Россия для Турции это дойная корова, которую будут доить до самого последнего момента, насколько это будет возможно. Даже школьнику понятно, насколько важно для Турции членство в НАТО. Это гарантия её геополитического выживания и нет в этом мире, не существует чего либо, на что турки могли бы поменять членство в НАТО. Простой тест: в случае вооружённого конфликта между США и РФ, на чьей стороне выступит член НАТО Турция? Вопрос риторический и ответ очевиден. Но очевидно не для всех...

Очередной демарш альянс провел,когда 28 марта группа кораблей НАТО прошла Босфор и вошла в черное море приблизившись к морским границам России. И в составе этой группы кораблей был фрегат ВМС Турции "Йылдырым"! Как Вы думаете, в случае возникновения конфликтной ситуации турецкий фрегат отошёл бы в сторону и наблюдал за происходящим или бы принимал участие в конфликте на стороне НАТО?! Ответ очевиден. И это ясный и чёткий сигнал, которым руководство Турции демонстрирует, кто является настоящим партнёром и военным союзником этой страны. И после подобных враждебных заявлений и действий со стороны Турции у кого то поворачивается язык заявлять, что эту страну РФ намерена снабжать не только новейшим российским оружием но технологиями его производства...

Несколько лет назад спецслужбы США совместно с турецким руководством, начали стратегическую многоходовую спецоперацию, по выманиванию у России секретов производства новейших стратегических вооружений. С этой целью между США и Турцией были инспирированы якобы разногласия в военно техническом сотрудничестве. И США, якобы отказали своему союзнику по НАТО, в продаже комплексов ПВО "Пэтриот", что и послужило поводом для обращения Турции к своей "дойной корове" РФ с просьбой о закупке комплексов С-400. Причем и в этом случае изначально на халяву. За счёт российского кредита...

Это был первый этап операции "Турецкий гамбит". Теперь наступила очередь реализации второго, основного этапа, цель которого - выманить у России технологические секреты производства новейшего истребителя пятого поколения. США якобы снова обиделись на Турцию, теперь за покупку С-400. И, соответственно, отказывают туркам в приобретении американских истребителей F-35. Ну естественно, что "обиженная" Турция обратилась к своим партнёрам и друзьям из России с просьбой приобрести уже истребители российского производства. И о чудо! Как следует из заявления г-н Чемезова наша страна готова не просто продать, а передать новейшие технологии по производству нашего стратегического оружия — истребителя пятого поколения!!! Представляете, спецам в США даже не нужно будет после покупки самолётов разбирать Су 57 по винтикам, что бы узнать технологические секреты! Сами отдаём в НАТО новейшие технологии производства Су 57 на блюдечке с голубой каёмочкой... .

Остаётся только поздравить ЦРУ США и их союзника по НАТО Турцию с успешным завершением операции "Турецкий гамбит"!



Источник: https://ra-m-xa.livejournal.com/5710.html