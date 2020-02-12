Социалистические Штаты Америки

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12 февраля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Американцы возвращаются на Луну. Дональд Трамп выделил НАСА на следующий год 25 млрд долларов — колоссальную сумму, которой даже с учётом привычных для США распилов будет достаточно, чтобы оплатить несколько важных проектов. Так, к примеру, в 2024 году наши восточные соседи собираются снова высадить на Луну своих астронавтов — впервые с 1972 года.

В итоге полёт на Луну встанет как минимум в 35 млрд долларов, это примерно 2 трлн рублей на нормальные деньги. Чтобы понять, зачем практичные американцы выкидывают такую сумму на полёт к огромной каменной глыбе, на которой нет перспективных залежей нефти, нужно вспомнить, зачем они полетели на Луну пятьдесят лет назад.

В те годы между СССР и США шла напряжённая космическая гонка. Первый искусственный спутник Земли и полёт Гагарина вывели Советский Союз вперёд, доставив тем самым американцам невыносимые моральные страдания. Дальше у человечества было несколько менее важных достижений, а летом 1969 года наши соперники обогнали нас на полкорпуса на очередном индикаторном рубеже: корабль «Аполлон-11» привёз на Луну Нила Армстронга, Базза Олдрина и американский флаг.

Дальше можно было или отправить человека на Марс, или основать полноценную базу на Луне, однако экономика СССР не могла потянуть таких расходов, и потому наше руководство приняло решение свернуть гонку, оставив победу за американцами. Победившие американцы, в свою очередь, также резко сократили финансирование космоса — тратить ресурсы на беготню по пустому стадиону им было неинтересно.

Прошло полвека и вот теперь, в 2020 году, полюса поменялись местами. Россия стала по-американски практичной: наше государство отказывается вливать в космос большие деньги как минимум до того момента, как удастся навести порядок в Роскосмосе и отправить на почётную пенсию заслуженных советских руководителей, ставящих инженерам зарплаты по 20 тысяч рублей. США, напротив, полевели до такой степени, что начали уже со стороны напоминать латиноамериканскую страну. В условиях, когда толпа требует хлеба и зрелищ, а политики вынуждены прислушиваться к толпе, Дональду Трампу не остаётся ничего другого, как выдавать охлосу желаемое.

В конце года в США начнутся выборы: против Дональда Трампа единым фронтом выступят миллиардеры-социалисты с их обещаниями раскулачить средний класс и раздать каждому безработному негру по целой тележке бесплатных пицц. Так как пообещать то же самое Дональд Трамп не может, — ибо как раз и опирается на средний класс, — ему приходится вкладываться в зрелища. Например, в продолжение космической гонки, которая обойдётся в небольшую долю от военного бюджета страны, но в случае успеха принесёт даже больше политических очков, нежели традиционная для президентов США «маленькая победоносная война».

Цинично прозвучит, но слова из песни не выкинешь: для России проблемы США выгодны со всех сторон.

Во-первых, оплачивать космические полёты будут американцы, а выгоду они принесут в итоге всему человечеству. Особенно хорошо получится, если в гонку всерьёз включится ещё и Китай: тогда у нас есть шанс увидеть и базу на Марсе, и прочие чудеса, о которых давно уже рассказывают писатели-фантасты.

Во-вторых, каждый доллар, который США потратит на полёты в космос, это доллар, который США не смогут потратить ни на убийства мирных жителей в других странах, ни на розжиг цветных революций, ни на прочие непотребства. Мы должны всячески поддерживать Дональда Трампа в его попытках направить американскую агрессию в относительно мирное русло.

Наконец, полевевшие Штаты дадут в эпоху смартфонов такой богатый материал для наших СМИ, что Россия надолго получит прививку от шариковщины и марксизма. Одной Северной Кореи мало — это небольшая, далёкая от нас страна, пример которой хорош, но всё же недостаточно убедителен. Когда коммунизм начнут строить американцы, — те самые американцы, которые стали в восьмидесятые и девяностые годы волшебным эльфийским Валинором для россиян, — сравнение двух систем станет по-настоящему наглядным.

Конечно, есть ещё риск, что Дональд Трамп или продует выборы, или начнёт проводить после выборов более прагматичную политику. Тем не менее пока что всё выглядит так, будто у американцев нет выбора. Кто бы ни пришёл к власти в ноябре, ему (или ей) нужно будет поддерживать должный градус сытости у толп люмпенов и бездельников. Лететь на Луну дешевле, чем увеличивать пособия, следовательно, если только американцы сохранили ещё физическую возможность доставить астронавтов к другому небесному телу, эта карта наверняка будет разыграна.

Источник: https://olegmakarenko.ru/1786308.html