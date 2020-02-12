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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Свободные украинцы на кухне...

Угнетенные россияне — в ресторане...

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Свободные украинцы на кухне...

Слышали, наверное, что в Йокогаме стоит на приколе большой круизный лайнер Diamond Princess. В карантине. Из-за коронавируса. Заболевших уже под двести человек, поэтому из порта судно не выпускают.

Но я не об эпидемии. Я о свободных победителях революции гидности и о нас, еле сводящих концы с концами под «гнетом Путина»

Выяснилось, что 25 украинцев, которые находятся на Diamond Princess, — это обслуга. Из них двое заболевших, что, конечно, не повод для шуток. «Мы только владеем информацией, что эти две личности являются членами экипажа, они работают в обслуживающей части, то есть это кухня и обслуживание этого лайнера», — сказал на брифинге директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин.

А 24 россиянина — это туристы. Которых, соответственно, обслуживают украинцы.

Такая ситуация наблюдается во многих европейских отелях. Мой номер в Варшаве, например, убирала женщина-украинка. Я честно и весьма доброжелательно пытался ее разговорить, расспросить о житье-бытье на чужбине, но уборщица оказалась нелюдимой. Причем, чем дружелюбнее был я, тем, как мне показалось, злее и более замкнута становилась она.

В общем, я пришел к закономерному выводу: под «путинским гнетом» мне как-то комфортнее. А майданы меня могут этого комфорта лишить, что я всегда подозревал.

Национальный состав туристов и обслуги на Diamond Princess лишь укрепил мои подозрения.

Источник: https://pavel-shipilin.livejournal.com/1060727.html

 

Дас

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