Проблема маленьких сумм

//Жаркое из блогов 13+

11 февраля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

У нас в России традиционно плохо с математикой — подавляющее большинство населения или вовсе заперто в четырёх арифметических действиях, не в силах понять концепцию процентов, или использует математику бездумно, механистически, не умея применить свои знания к простым бытовым ситуациям.

С одной стороны, бывает и хуже. В США, например, многие взрослые не умеют считать до 15, из-за чего супермаркетам приходится разъяснять на плакатах, что 15 — это столько, сколько пальцев на трёх руках:

С другой стороны, у нас всё получается, как в известном анекдоте.

— Дети, ваш класс ужасен! 90% из вас совершенно не знает математики!

— Марья Ивановна, да нас тут столько и не наберётся…

Вот свежий скандал. В этом году проиндексировали льготы на размер инфляции, в том числе, насколько я понял косноязычных журналистов, проиндексировали и размер компенсации льготникам за услуги — до 1500 рублей в месяц. Из этих 1500 можно потратить 900 рублей на лекарства, 137 рублей на путёвку в санаторий, 127 — на проезд до места лечения.

Когда ведущая региональных новостей зачитывала этот текст, она начала смеяться над несуразно маленькими суммами, потом кто-то из местных крыс выложил видео в интернет, и малограмотные оппозиционеры начали распространять его с традиционными шутками по поводу «издевательства» над населением.

Образованным людям понятно, что никакого криминала тут нет. 1500 рублей в месяц — это 18 тысяч рублей в год, довольно существенная сумма и для льготников, и для бюджета. При этом, как ясно из контекста, эти 18 тысяч — только часть льгот, причём, вероятно, даже не основная. Когда язвительный редактор выдернул 127 рублей из этих 18 тысяч, а ведущая начала смеяться над ними, начисто игнорируя оставшиеся 99,3% суммы, это выглядело мило, но глупо — как в весёлых роликах из социальных сетей, в которых неразумные животные пытаются влезть в слишком маленькую для них коробку или охотятся на собственный хвост.

Беда в том, что нам достался в наследство от СССР тяжёлый провал в образовании. Школьная программа построена так, чтобы как можно дальше разнести учёбу и реальную жизнь: чтобы даже смышлёные школьники, научившиеся решать задачки с интегралами в 11 классе, полностью терялись при необходимости применять математику для решения бытовых задач. Этот провал усугубляется варварской привычкой жить одним днём, одной секундой — неспособностью оторвать лицо от земли, перестать разглядывать хвойные иголки и увидеть если не лес в целом, то хотя бы несколько соседних деревьев.

Государство выдало перечень из нескольких льгот, одна из позиций в этом перечне невелика. Было бы логично посмотреть на картину целиком: сколько всего получил льготник от государства за год, существенная это для него сумма или нет. К сожалению, и журналистам, и потребителям их продукции такая логика глубоко чужда. Они подобны ребёнку, надевшему на голову коробку из-под пылесоса и смотрящему на мир сквозь отверстие в этой коробке. Ребёнок видит маленький фрагмент комнаты, а стенки коробки прячут от него всё остальное пространство.

На полное исправление ситуации уйдут десятилетия — невежество всегда воинственно, и потому все попытки научить взрослых людей основам математики наверняка провалятся. «Какие же вы подлецы, защищаете воров у власти, которые пытаются отделаться от льготников сторублёвыми подачками», — вот будет обычный ответ на попытку провести ликбез. Позиция «государство плохое, мне все должны» очень удобна психологически, и потому у неграмотного человека не будет никакого желания вдумываться в свои ошибки. Ответственным за льготы придётся осознать, что народ концепцию процентов не понимает и не хочет понимать. Исправить эту проблему нельзя, и, следовательно, её нужно учитывать в работе.

Пожалуй, разумным выходом станет внедрение принципа «из мелкой посуды не пью». Любые финансовые отношения с населением должны строиться так, чтобы не дёргать людей по пустякам.

Полагаю, разумной границей станет 1 МРОТ, который составляет сейчас около 12 тысяч рублей. Вместо выделения льготникам 1500 рублей в месяц и нелепого расписывания этой суммы на статьи, — столько-то можно потратить на лекарства, столько-то проезд, — нужно перечислять льготникам на специальную карточку 18 тысяч рублей раз в год и выдавать им список мест, в которых можно эти деньги потратить. Сумма будет ровно та же, суть льготы сохранится, а если льготник потратит тысячу рублей не на проезд, а на лекарство, или наоборот, так ему, наверное, и виднее, что конкретно ему сейчас нужно.

Повторюсь, средний уровень знания математики настолько низок, что никакая разъяснительная работа невозможна. Журналисты живут одним днём, у них безнадёжно поверхностное, клиповое мышление. Если вы покажете журналисту льготу из двух частей, — из 500 тысяч рублей и 500 рублей, — он сначала уважительно посмотрит на 500 тысяч, потом забудет о них, переведёт глаз на 500 рублей и зальётся заливистым хохотом, ехидничая по поводу крохоборствующего государства. Слить мелкие льготы в один большой кусок — вот единственный способ показать людям реальное положение дел.

То же самое относится и, например, к пенсиям: каждое их повышение приводит людей в ярость. У пенсионера пенсия в 15 тысяч рублей, ему раз в полгода повышают её на 2%. Пенсионер берёт эти 300 рублей, оскорбляется до глубины души, запечатывает в конверт и с презрением отсылает в Кремль. В голове у пенсионера не возникает идеи отослать в Кремль те 180 тысяч рублей, которые он получил за год — его оскорбляет именно месячная прибавка. И, опять-таки, я не вижу способа объяснить пенсионеру, что в 2000 году средняя пенсия составляла 700 рублей, и что до нынешних 15 тысяч она доросла, повышаясь пару раз год на совершенно незначительные в его глазах суммы.

Возможно, было бы разумно привязать пенсии к инфляции и повышать их ровно на величину инфляции: тогда на все претензии можно было бы разводить руками — это, дескать, и не повышение вовсе, просто индексация. Тем не менее, подозреваю, и это сработает только отчасти. Любая попытка изменить выплаты будет наталкиваться на возмущённый хор: «мы вычли было из стало, и получившаяся сумма оскорбляет нас своей маленькой величиной».

Вместо подведения итога замечу, что уровень грамотности среди госслужащих не особо выше, чем уровень грамотности в «простом народе». Так, любой бизнесмен знает, что Налоговая периодически начинает целые операции с блокировкой счетов и привлечением судебных приставов, чтобы взыскать какие-нибудь жалкие 100 рублей или, в клинических случаях, 1 копейку. Нам здорово не хватает закона, который прямо запретил бы государству любые попытки наказывать бизнесменов за долги меньше тех же 12 тысяч рублей, 1 МРОТ. Это было бы выгодно не только бизнесу, который несёт большие убытки из-за копеечно-жадных госучреждений, но и, в первую очередь, самому государству — работа инспекторов, приставов и судей планово-убыточна, чем меньше они будут маяться ерундой, тем больше внимания они смогут уделить по-настоящему важным делам.

Источник: https://olegmakarenko.ru/1785511.html