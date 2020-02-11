Русский менталитет

//Жаркое из блогов 13+

11 февраля 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Поехал мой знакомый к дочери в США. У нее там загородный дом, детки, газончик, травка, все как полагается

Муж у дочери американец. Нормальный чувак такой, вроде, Том зовут. Ну и на второй день за бутылочкой пива говорит америкос моему знакомому про свои планы, типа вот накопил денег, ПЛАНИРУЮ заборчик сделать невысокий, надо заказать фирму, все дела…

- А нахрена собственно фирма? – был обычный славянский вопрос...

- Ну как нахрена, это ж строительство, тут надо чтобы профессионалы строили...

После нескольких наводящих вопросов относительно особенностей заборчика, а особенно стоимости его постройки в США, знакомый радостно сказал чтобы Томми не гнал беса, а забор мы и без фирмы построим, сэкономив вам тучу херову денег. Удивлению Тома не было предела, т.к. он знал, что мой знакомый врач – ортодонт, имеет кучу патентов и прочих бумажек в своей области. И тут забор!

На следующий день

Закупив песок, цемент, доски и прочую хрень, забор по-малеху чудесным образом появился на свет. На это чудо приходили посмотреть все мужчины на «районе», знакомого тупо фоткали, Том замахался рассказывать прохожим, сам не понимая – откуда ортодонт умеет строить забор. Смешной момент был – подошел чувак, и ехидно так спрашивал – а как вы уровень выставляете, если у вас самого уровня нет. Ему был показана веревочка с грузиком...

А еще через пару дней знакомый увидел, как Том собирался садиться в авто, вынеся из гаража автомобильный пылесос. На вопрос – куда , Томми собираешься - америкос ответил, что едет в город, в фирменный сервис, вот перегнулись провода, переломались оголены, и теперь пылесос не работает, хотя он ПРОВОДА ПОЧИНИЛ и СМОТАЛ. Говоря это, Томми был невероятно горд. Знакомый рукой показал Томми подождать, сам взял пылесос и пошел в гараж.

Причина была банальна

Замкнули провода питания и из-за этого сгорел предохранитель на 10 ампер, который установлен в вилке, которую засовывают в прикуриватель. Раскрутив ее и соединив проволочкой контакты предохранителя, знакомый отдал пылесос Томми. Написал и показал – какой потом купить предохранитель и куда его засунуть.

Знакомый потом рассказывал, что отдавая пылесос – видел взгляд Томми, как будто он пожарный, который вынес ребенка из горящего здания и передает его матери, которая билась в истерике.

Том проставлялся за забор, и во время проставления спросил – откуда у тебя такие навыки? Знакомый ответил, как у нас любят говорить:

- Понимаешь, Томми, вы читаете мануал и потом собираете что либо, а мы сначала собираем, а потом уже, если не работает, читаем мануал.

П.С.

В США ты не можешь уметь все ты должен уметь только одно, а за остальное надо платить другим. Иначе США развалится. Кстати у них половину ВВП состоит из того, что наш человек сделает себе сам.

В этом наверное и кроется загадка менталитетов - мы нацелены на самое плохое и в любом случае выживем и переживем все невзгоды, они нацелены на вечное мировое господство и как следствие мысль что все можно и нужно купить за деньги, поэтому тратить время и силы на изучение законов выживания им ни к чему.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3154227.html