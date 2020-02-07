Что будет, если все женщины перестанут работать?

//Жаркое из блогов 13+

7 февраля 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Мне тут часто задают вопрос: что вы, женщины, будете делать, если все мужчины вдруг перестанут работать? Как вы будете жить без света, электричества, тепла и водоснабжения? Чего будут стоить ваши знания, умения и навыки, отбери у вас компьютер и интернет? Вы будете прятаться между развалинами разрушенного мира, и умолять мужчин о помощи!

Честно говоря, так оно, или не так, я не знаю. Масштабных экспериментов по отказу всех мужчин от работы пока не проводилось. Зато мы точно можем сказать, что случится, если работать вдруг откажутся женщины. Такой эксперимент в мировой истории уже был.

24 октября 1975 года 25 тысяч женщин маленькой, но гордой Исландии не вышли на работу. И если учитывать, что на тот момент там все-то проживало 220 тыс. человек, включая стариков и новорожденных, то это огромная цифра. Решение было вызвано тем, что разрыв в заработной плате мужчин и женщин в тот момент составлял 35-40%.

Не вышли на работу служащие, кассирши, билетерши. Отказались выполнять свои обязанности домохозяйки. В этот день в Исландии не работали телефоны и не выходили газеты. Закрылись театры, отменили авиарейсы, школы работали частично. Банкирам пришлось сесть за кассы. Рыбные фабрики встали. Владельцам прочих компаний пришлось закупиться конфетами и карандашами, потому что отцы повели детей на работу. Во многих магазинах начисто кончились сосиски, так как мужчины пытались обойтись без жен. Всюду наступил полный хаос и коллапс.

Потом, конечно, женщины вернулись в семью, в коллектив, в работу. А напуганное правительство пошло на уступки. В результате сейчас разрыв мужских и женских зарплат сократился до 18%. А положение женщин стало намного лучше, чем у их мам и бабушек.

Выводы из этой истории вы можете сделать сами. Но у меня получились такие. Во-первых, всякий труд ценен, и мужской и женский. Мы не можем просто выкинуть половину населения из экономики страны так, чтобы это не привело к коллапсу. А во-вторых, наш мозг устроен таким образом, что он просто не замечает то, что другие делают за нас день за днем. А вот как только это делать перестают, становится ой как заметно…

Источник: https://morena-morana.livejournal.com/1052374.html