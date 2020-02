Как организовать себе депортацию без особых усилий

//Жаркое из блогов 13+

7 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

А вот еще прекрасная история о том, что в отношениях с иммиграционными службами не надо совершать непродуманных поступков.

Одна канадская гражданка имела вид на жительство и недвижимость в США, но в силу разных обстоятельств постоянно проживала в Торонто. А в Америку заезжала раз в полгода на пару недель, погреться на аризонском солнце и походить по магазинам. Пагубная практика, которая испортила иммиграционную карму многим американским резидентам, которые считают, что для поддержания статуса достаточно заезжать в Штаты в отпуск каждые шесть месяцев.

В какой-то момент случилось неизбежное. Пограничник решил, что канадская гражданка не является на самом деле резидентом США, потому что в Америке не проживает, и попросил ее подписать отказ от статуса резидента. Женщина, не особо вникая в последствия, подписала положенный перед ней документ, и въехала в Штаты как канадская гражданка, без визы.

Прошло еще какое-то время, канадская дама решила, что хочет провести зиму в Аризоне и задержаться в Америке дольше, чем на шесть месяцев, разрешенных по ее канадскому паспорту. А для этого нужно что? - Правильно, гринкард и прилагающийся к ней статус резидента.

Дама погуглила, как восстановить резидентскую карточку, и нашла инструкции к так называемой форме I-90. Там написано, мол "submit if you want to replace your lost card." В смысле, отправьте эту форму, если Вам нужно заменить утраченную карточку. Дама не стала вдаваться в анализ того, что форма имеет ввиду "заменить карточку, которую резидент потерял" - получить дубликат. Она рассудила, что раз пограничник у нее карточку забрал, значит она ее как бы "потеряла". Заполнила форму, заплатила положенный сбор, отправила все, и стала ждать.

Разумеется, USCIS в своей вселенской мудрости часто не выдает карточки тем, кому они положены. В этом же случае, иммиграционные службы решили выдать карточку тому, кому она не положена. Рассматривавший дело как-то просмотрел в системе, что дама добровольно подписала отказ от статуса резидента США, и одобрил ей запрос на выдачу новой карточки. Получив новую карточку, дама возобновила практику пересечения американской границы в качестве возвращающегося в Америку резидента США. И ездила так еще несколько лет, пока какой-то пограничник не поинтересовался в базе данных историей поездок канадки в Америку и не обнаружил в системе информацию о добровольной сдаче гринкард несколько лет назад.

Пограничник вызвал начальника пропускного пункта, они вместе составили протокол, поставили даме в паспорт штамп "пропустить в Америку без визы для выяснения обстоятельств, связанных с иммиграционным статусом", и выдали ей повестку в иммиграционный суд. Дама, не догадываясь о том, что выдача такой повестки означает начало депортационного процесса, решила, что настроение у нее испорчено, в Америку ей не хочется, развернулась и поехала домой в Торонто.

Прошло еще некоторое время. Дама потянулась за покупками в Штаты, решив съездить на несколько дней в Америку по канадскому паспорту без визы. И к ее великому удивлению на границе ее развернули и обрадовали новостью о запрете на въезд на десять лет. Потому что не-гражданин США, покинувший страну во время депортационного процесса, считается "самодепортированным". А депортация влечет за собой запрет на последующий въезд.

В этот момент дама решила перестать заниматься самодеятельностью и посоветоваться с адвокатами, как теперь все починить и восстановить право ездить в отпуск на американскую дачу.

