Конституция и Библия

//Жаркое из блогов 13+

5 февраля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

У меня есть еще пара идей. Раз мы начали править фундаментальные тексты, то в качесте ответной меры предлагаю внести в Библию упоминание, что Бога скорее всего нет. Все-таки в России много людей не верит в Бога. Причем не только среди атеистов, но и среди агностиков.

1. Упоминание, что Бога скорее всего нет можно поместить вместо одной из десяти заповедей, а именно: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Раз уж ей не руководствуется даже Патриарх.

2. Раз в Конституцию предлагают внести упоминание одного сказочного персонажа, то предалагаю добавить упоминание другого: непорочно зачатого сына плотника Буратино. Это патриотично, ведь этот сказочный персонаж в большей степени русский. Судите сами: идея Бога полностью заимствована, а Буратино был сильно переработан по отношению к итальянскому Пиноккио, то есть Буратино более русский, чем Бог.

3. Статья 19 Конституции гласит: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Если окажется, что у верующих есть право внести в Конституцию упоминание Бога, то у верующих в Буратино должно быть равное право внести туда упоминание Буратино, а у атеистов, упоминание, что Бога скорее всего нет не только в Библию, но и в Конституцию.

Любопытно, что упоминание, что «Бога скорее всего нет» является упоминанием Бога. Думаю, что этот компромиссный вариант должен вообще всех устроить.

4. Поскольку Конституция в некоторой степени юридический документ, то в ней все должно быть четко определено. Раз уж предлагаете упоминать Бога, дайте ему четкое определение. Какими признаками должен обладать объект, чтобы мы признали, что это Бог. А мы посмотрим, удастся ли это, благодаря достижениям современной теологии.

5. Уточнить в Конституции кто главнее: Бог или президент. Может ли Бог вносить изменения в новую Конституцию? Сейчас вроде нет, несмотря на всемогущество. Означает ли это, что Бог, которого упомянут в Конституции, но не наделят всеми полномочиями, не Бог?

6. Уточнить будут ли Бог или его посредники на Земле отныне нести ответственность за промышленные аварии, падение ракет и другие бедствия. Если будет показано, что священники пренебрегали своими обязанностями и недостаточно сильно молились?

7. Встретилось еще и предложение от митрополита Владимира: «...сказать прямо об определяющем, государствообразующем значении русского народа как титульной нации страны и ключевой роли православной веры для формирования национальной идентичности русского народа все же необходимо».

Прежде, чем эта идея будет рассматриваться, предлагаю уточнить, придется ли людям проходить обязательный генетический анализ, или достаточно будет измерить форму черепа и носа?

Наконец, мне просто интересно. Навеяна ли навязчивая идея всюду упоминать Бога воздействием, которое оказывают американские банкноты на священнослужителей: «In God We Trust» (На Бога уповаем). Если так, то может стоит оштрафовать США, когда в силу вступит административная статья «о негативном воздействии на подсознание». Да, такое они тоже придумали.

Источник: https://scinquisitor.livejournal.com/169829.html