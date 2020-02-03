Куда бежать, когда некуда бежать?

//Жаркое из блогов 13+

3 февраля 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский коронавирус ежедневно обновляет свои рекорды распространения, и хотя в мире от обычного гриппа и ожирения гибнет намного больше людей, угроза эпидемии заставляет напрягаться медиков всех стран. Отменяются авиарейсы, закрываются границы, а в Китае карантину подвергаются города-миллионники. Будем надеяться, распространение вируса пойдет на спад, и он останется в истории в числе больше распиаренных чем реально опасных «атипичных пневмоний» и «птичьих гриппов». Но сегодняшние события позволяют задуматься о будущих перспективах человечества в противостоянии подобным угрозам.

Думаю, коронавирусная истерия так или иначе уже коснулась каждого: из лент соцсетей, с телеэкрана или печатной прессы. И, думаю, каждый уже задумался что он будет делать, когда в его городе начнут приостанавливать работу школ и детских садов, а на улице появятся "космонавты» с носилками в герметичных мешках.

Наверняка, в большинстве случаев это либо «отсидеться дома», либо «уехать на деревню к бабушке». Но с каждым годом второй способ кажется всё менее надежным.

Эпидемии Средних веков, независимо от возбудителя, развивались примерно в одних условиях: антисанитария, скученность жителей городов и активные торговые связи. С развитием медицины, освоением дезинфекции, вакцинации и введением санитарных норм и гигиены прежние угрозы к XIX веку пошли на спад. Однако «испанский грипп» взял реванш в XX-м веке, когда Первая мировая война серьезно измотала индустриально развитые страны. Впоследствии же широкое вакцинирование добило некоторые прежние инфекции или серьезно снизило опасность их распространения.

Сегодня мировой войны нет, медицина радует постоянными успехами, но плотность населения мира постоянно растет, торговые связи и мировой туризм достигли несопоставимых с прежними временами масштабов. Толпы китайских туристов можно встретить и за Полярным кругом, и в столице любой страны и в родной деревне. Поэтому медики так внимательны к любой опасности эпидемии или пандемии.

Наиболее эффективным средством остановки распространения заболевания является карантин. Если вирус или бактерия не может найти нового носителя, то дальше зараза не пройдет. Но современный мир дает множество средств прорвать заслоны: автомобили, поезда, корабли, самолеты... Еще один заметный фактор — безответственные люди, допускающие лечение гомеопатией, сознательный отказ от прививок, ГМО-фобию, и, подчас, полное отрицание научных знаний. Такая антисанитария XXI века.

Отсюда вырастает проблема, которую уже не решить карантином города или страны. На очереди — планетарный карантин.

Предприниматель Илон Маск за последние годы стал самым активным популяризатором идеи расселения человечества на соседнюю планету — Марс. По его словам «человечество должно стать мультипланетным видом», для чего предлагается построить на Марсе город на 10 млн человек. Сейчас компания SpaceX занимается разработкой межпланетной пилотируемой системы Starship для регулярных полетов на Марс. К сожалению, пока технические и финансовые успехи SpaceX далеки от необходимых в достижении заявленных целей.

Немного лучше с деньгами у самого богатого человека на Земле Джеффа Безоса — владельца компании Amazon. Его другая компания — Blue Origin разрабатывает многоразовые ракеты с той же целью, что и SpaceX — для снижения стоимости доступа в космос и развития космической экономики. Безос не фанатеет от Марса как Маск, но также видит пути для распространения людей в космос, по его мнению будущее за орбитальными городами и вынесением тяжелой промышленности за пределы Земли. Так или иначе, оба предложения указывают на возможность создания относительно независимых от Земли колоний людей.

С технической и научной точки зрения, строительство города на Марсе вполне реально. Никаких физических препятствий этому нет. Даже пресловутая космическая радиация не препятствует полетам до Марса и обратно в кораблях современного типа. На поверхности Марса условия для человеческого организма и техники более комфортные чем, на высоте 400 км над Землей, где более двадцати лет летает Международная космическая станция. То есть, летать в космос мы умеем, жить в космосе мы умеем. Осталось решить главный фундаментальный вопрос: зачем это делать?

Сегодня пилотируемая космонавтика выполняет прежде всего задачи престижа и пропаганды — как и 60 лет назад. Страны, запускающие людей в космос, таким образом демонстрируют свое превосходство над странами, что не имеют такой возможности. Для этих целей хватает околоземной орбиты и единичных запусков, в крайнем случае — посещения Луны. Город-миллионник на Марсе или на орбите Земли для пропаганды избыточен.

Никаких научных или экономических задач сегодняшнего человечества такое колоссальное строительство также не решит. Добыча полезных ископаемых в космосе самой Земле не нужна, т. к. у нас всё есть. Орбитальное производство пока тоже не актуально из-за высокой стоимости производимого продукта и отсутствии у такого продукта каких-либо уникальных свойств, недостижимых на Земле. Эксперименты по созданию уникальных материалов или лекарств велись на орбитальных станциях «Салют» и «Мир», на Skylab и Space Shuttle, ведутся и на МКС, но пока «золотой жилы» не нащупали. Перспективная идея последних лет — обработка данных в космосе. Она привлекает интерес Джеффа Безоса, т.к. он занимается таким бизнесом и на Земле, но пока стоимость серверного времени в космосе на порядки превосходит земные аналоги.

Еще один мотив, который вспоминают в рассуждениях о расселении человека в космос — безопасность. Не хотелось бы чтобы человечество повторило судьбу динозавров. Поэтому крупные астероиды уже под наблюдением, и угрозы с их стороны в обозримой перспективе нет, несмотря на все обещания ТВ.

А вот опасность глобальной эпидемии для человеческого вида можно снизить, если у человечества будет «бэкап» — резервная копия, отделенная стерильным космосом от очага заражения. Правда, что в случае с угрозой падения астероида, что в случае с эпидемией, колонизация не даст безопасности каждому человеку по отдельности, она лишь повысит вероятность выживания человека как вида.

Чтобы спасти человечество от земного корона- и всех прочих вирусов, человечеству нужно самому стать вирусом Солнечной системы, а затем Галактики и всей Вселенной!

Источник: https://zelenyikot.livejournal.com/145588.html