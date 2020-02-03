Русская святыня в Иерусалиме - с одной стороны ...

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3 февраля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Биньямин Нетаньяху на встрече в Кремле лично поблагодарил президента России Владимира Путина за быстрое решение о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. А знаете почему лично?

Наама не совсем простая девушка, у нее двойное гражданство США и Израиля и факт того, что она провезла наркотические средства через границу РФ не подлежит обсуждению. Задержанная сама подтвердила, что «плитка» ее. Если бы кто-то сомневался в ее виновности, то Россию ждал бы очередной международный скандал, вопли либералов о кровавом режиме и очередной чемодан санкций.

Иссахар планировали обменять на россиянина Алексея Буркова, который с 2015 года находился в тюрьме Израиля, задержанный по линии Интерпола. Его выдачи на протяжении 5 лет ждали США. И в конце прошлого года «оперативненько» отправили парня в штаты, чтобы не обидеть своего заокеанского партнера. Полностью найти его историю можно в интернете, а тут вам основная суть:

Алексея Буркова арестовали в израильском аэропорту в декабре 2015 года, когда он вместе с девушкой собирался улететь домой. В Израиле пара была на отдыхе, а Бурков, по его словам, даже не подозревал, что находится в розыске по линии Интерпола.

«Меня арестовали по стандартной для США схеме, — поясняет в беседе с RT Бурков. — За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта. При аресте ко мне не предоставили доступ российского консула, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США. Однако потом в итоге обвинили в причастности к утечке информации, кибератаках и мошенничестве в компьютерной сфере. Всего мне предъявлено пять обвинений».

Помимо этого, Наама Иссахар является дочкой родного брата личного водителя Биньямина Нетаньяху – с одной стороны это один из факторов, повлиявший на обмен гражданки Израиля и сделавший возможным встречу Путина и матери Наамы в Израиле. Биньямин умеет решать личные вопросы под видом государственных - таки а шо вы хотели? Настоящий еврей.

Главное, что определило успех переговоров о помиловании недальновидной девочки – это непопулярность самого Биньямина в Израиле. Пережив череду громких скандалов, он смог угодить американцам и обменять Александровское подворье в Иерусалиме на недальновидную девочку, показав всем, на что способен премьер-министр ради гражданина своего государства.

Вот и благодарит он лично Путина, понимая, что это произошло исключительно благодаря его согласию.

Источник: https://boeing-is-back.livejournal.com/766311.html