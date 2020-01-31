Многократно опробованный инструмент для

//Жаркое из блогов 13+

31 января 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

У каждого изделия есть свои недокументироанные свойства и функции, которые производитель или вовсе не учитывает, или считает, что ими можно пренебречь. Точно также и в политике, где изделие под названием "политическое давление" порой приводит к интересным, но совсем не прогнозируемым результатам.

Атака на Северный поток, хоровод вокруг Арктики, истерики невменяемых транзитёров - это плохо скрытая атака на валютную выручку РФ, в результате которой активисты топливо-энергетического комплекса, по замыслу "наших западных партнёров", должны надавить на руководство России (или российское руководство должно надавить на нефтяников) в результате чего должна материализоваться всепоглощающая халява, где как в старые добрые времена 90-х, 100% углеводородов вывозится на Запад в обмен на фантики, которые складируют там же...

Всё вроде логично и правильно. Однако, недокументированной функцией оказалось пренеприятная взаимосвязь российских нефтяников и оружейников, а это совершенно другая зверушка, живущая в принципиально другой системе координат.

Экономическое давление на правящую элиту России, обрезание возможностей для получения дохода от продажи традиционного российского экспортного товара - углеводородов, падение доли углеводородов в структуре доходов российского бюджета, создали такую новую реальность, от которой конкретно плохеет уже организаторам всей этой нефтяной и санкционной движухи.

Именно резкое падение углеводородных доходов, приводит к потере политического влияния тех, кого "наши западные партнеры" намерились напугать, а именно - нефтяников, чьё место "у трона" с энтузиазмом занимают те, кто до этого находился в тени нефтяного фонтана - представители военно-промышленного комплекса. И как-то так получается, что именно они рискуют стать главными бенифициарами столь щедро финансируемого Большим Братом всемирного бардака и хаоса.

У оружейников принципиально другая логика - зачем, чтобы получить валюту, нужно что-то добывать и продавать? Не проще ли прийти и взять? Нет, даже не так, не проще ли продемонстрировать что-то такое, после чего сами принесут на блюдечке с голубой каёмочкой? И обоснование сами придумают.. Кстати тут очень пригодится опыт создания трилионных исков за Вторую мировую, за развал СССР, ну и, чтобы два раза не вставать - за санкции, которые мы так горячо обсуждаем.

Это для нефтяников крайне важна высокая покупательная способность населения стран-импортеров. Это нефтяникам необходима стабильность и спокойствие не только у себя, но и на транзитных территориях, и на территориях покупателей. Это их можно напугать форс-мажором в любой из указанных точек. И пока их бизнес - в топе бюджетообразующих - они и являютя тем камертоном, по которому сверяет свой тон во внешней политике публичная российская власть. Но как только их бизнес вылетает из этого топа, они сами автоматически вылетают из числа "ближних стольников".

Для военных всё совсем наоборот. Сытый и толстый, довольный и умиротворенный бюргер им и даром не нужен. Сытый, толстый и умиротворенный оружие не покупает. Оружие покупает голодный, злой, доведенный до отчаяния. Так что Империя Добра профинансировала комфортный business environment (окружающая среда) для своего злейшего конкурента - российского ВПК, оказав, кроме того, неоценимую услугу по повышению его рентабельности и конкурентоспособности.

Отдельно про падение курса рубля, над которым ржут в голос баксолюбы и какунихачухи. Именно это падение курса рубля здорово снизила себестоимость российского оружия. Оно и так было дешевле, а сейчас разница с амерскими образцами местами стала уже совсем неприличной - на порядок. При конкурентной торговле, когда самый главный и самый страждущий покупатель - это как раз голодный и злой - дают строго обратный эффект от запланированного.

А что касается недовольства внутри России, то тут "наши западные партнеры" уже который раз не учли способность населения России выживать в условиях резкого падения уровня жизни. И наоборот - совсем не учли неспособность выживать в аналогичных условиях своих собственных граждан. 77% россиян имеют доход 25 000 рублей и менее, то есть менее 300 евро в месяц - для большинства европейцев - это реальный конец света. То есть Россия такой режим не просто выдержит - она уже в нем живет. Ругается, плюётся, но живёт Европа же от перехода на такую диету гарантированно взлетит на воздух.

А ведь у России этот режим - далеко не нижний предел. Те, кто пережил 90е - охотно это подтвердит. Мало того никто не считает снижение уровня жизни катастрофой. Тут главный вопрос - БЫЛО БЫ ИЗ-ЗА ЧЕГО?... И у военных на это есть вполне действенный и главное - многократно опробованный инструмент - мобилизационный режим экономики. И предполагаю, что такой режим 77% населения поддержит точно - причем исключительно в обмен на удовольствие наблюдать, как на на такой же уровень потребления пересаживают обитателей личных самолетов и яхт.

Источник: https://seva-riga.livejournal.com/938743.html