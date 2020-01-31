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31 января 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Информация о том, кто получает деньги, выделяемые Министерством культуры Украины, достаточно наглядно подтвердила давно известную истину, что идеологический курс, сформированный при Порошенко, уверенно реализуется и при Зеленском.

Правительство Гончарука, который считает Зеленского пустым местом, фактически выделяет деньги легальным фашистским организациям, которые курируются украинскими силовыми структурами и получают финансирование как по линии МВД Украины, НГУ и СБУ, так и по линии Министерства культуры на «культурно-образовательную» деятельность, основой которой является продвижения культа коллаборационизма в массы.

Наличие различных вариаций современной бандеровщины в списках финансируемых организаций не вызывает особого удивления. Начало тесной интеграции украинского фашизма и коллаборационизма в государственный аппарат было положено еще в 90-е, когда СБУ начала брать эти организации под крыло. При Ющенко они уже совсем перестали скрываться, открыто демонстрируя соучастие государства в расцвете фашизма на Украине, где главным покровителем выступал тогдашний президент, подмахнувший указ о присвоении Бандере звания «героя Украины».

При Януковиче этот процесс снова стал менее публичным, но не остановился – того же Яроша СБУ курировала уже при Януковиче. При этом сама «Партия Регионов» активно помогала надувать медийный пузырь фашистской партии «Свобода» и фигуры Тягнибока, рассчитывая вывести фашистского кандидата во 2-й тур президентских выборов, где на контрасте «злочинная панда» должна была победить. Поэтому именно при Януковиче в Верховной раде появилась первая фашистская партия, а Тягнибок еще до Евромайдана не вылезал из телевизора.

После государственного переворота нужды стеснятся более не было, и мы видим системную работу, поддерживаемую и организуемую государством, по возвеличиванию пособников нацистов, эсэсовцев, карателей и тому подобной сволочи.

Важно понимать, что этот культ целенаправленно насаждался на территории бывшей УССР усилиями американских НКО и бандеровской диаспоры в США и Канаде. Так как Украину предполагалось сделать частью санитарного кордона против России, там системно выращивалось поколение с извращенным сознанием и измененными историческими установками, которое ассоциировало себя не с победителями, а с проигравшими Вторую мировую войну. Этот проект не ограничивался и не ограничивается только лишь одной Украиной. Если посмотреть на ситуацию в Восточной Европе в целом, то мы увидим, что в зависимых от США окраинных лимитрофах последовательно приводились к власти режимы, замешанные на оголтелой русофобии, восхвалении коллаборационизма и историческом ревизионизме.



Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша – это части того самого «санитарного кордона», который пытаются соорудить США, дабы отрезать РФ от Европы. Если бы получилось, то аналогичные режимы были бы приведены к власти и в Молдавии с Белоруссией, но там пока у американцев не получается, хотя по поведению «демократов» в Молдавии и «змагаров» в Белоруссии мы уже хорошо видим известные тезисы и подходы. Эта идентичность порождена одним центром и не развивалась сама по себе, а была взращена на десятилетиях информационно-психологической войны против СССР, где бывшие нацисты, бандеровцы, лесные братья, члены восточных легионов СС и прочие предатели были важным инструментом США в их антисоветской деятельности.

Так как все вернулось к новому изданию Холодной войны, США делают ровно то же самое – используют перефразированные идеологемы и последышей все той же публики, которую они использовали в 50-80-е годы. Только теперь атакуется не сам СССР, который был уничтожен, а те исторические основания, которые использует современная Россия, являющаяся правопреемником СССР.

Цель этой политики заключается не только в том, чтобы создавать постоянную напряженность между ЕС и РФ. Более амбициозная задача заключается в том, чтобы, культивируя неофашизм и неонацизм в окраинных лимитрофах, максимально затруднить реализацию любых реинтеграционных процессов на территории бывшего СССР, подорвать традиционное влияние России в бывших республиках, пересмотреть итоги Второй мировой войны и, следовательно, поставить под сомнение международно-правовую легитимность текущих границ России.

Эта политика проводилась, проводится и будет проводиться в условиях двухпартийного консенсуса в Вашингтоне. На любые действия прибалтийских или украинских фашистов США и их европейские сателлиты легко закроют глаза, а недовольство может вызвать скорее отказ властей одного из сателлитов продолжать этот курс. Поэтому более странным в текущей ситуации выглядел бы отказ правительства Гончарука финансировать фашистские организации на Украине, нежели то, что им в очередной раз выделили деньги, как это делали при Порошенко.

При всех рассказах про то, что Зеленский отличается от Порошенко, мы отчетливо видим, что в рамках следования генеральным курсом, определенным для Украины в Вашингтоне, их различия исчезающе малы. Поэтому режим Зеленского столь же пропитан и заляпан фашизмом, как и режим Порошенко.

Борис Рожин

Источник: https://asd.news/articles/ukraina/festival-bandershtadt-imeni-zelenskogo/