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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В чем хранить - ничего нового...

НДС на покупку золота отменять не будут

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

В чем хранить - ничего нового...

Как не крути, а лучшего средства для сбережения своих накоплений, чем американский доллар, у наших людей еще долго не будет! Была надежда, что хорошей альтернативой будет золото, но нет. Правительство в очередной раз отвергло закон, который мог бы сделать покупку золота россиянами более доступным…

Правительство в очередной отклонило законопроект, который отменял бы НДС при покупке золотых слитков. Уже было несколько попыток отменить данный налог, но каждый раз находились причины, по которым этого не делали. Вот и в этот раз россиянам показали фигуру из трех пальцев.

Отмена НДС при покупке золотого слитка преждевременная. Теперь для того чтобы данный закон воплотить в жизнь должна быть создана автоматизированная система, которая будет отслеживать оборот драгоценных металлов, и предотвратит их использования в производственных целях.

Ну, гадать какие идеи движут нашим правительством. Или есть опасения что ювелиры попытаются сделать для своих заводов золото дешевле, или просто правительство не хочет терять поступления в бюджет. А сейчас только от НДС на золото доходы составляют порядка 12 млрд. руб.

Но факт остается фактом, что для простого россиянина список инструментов для сбережения своей заначки крайне мал.

Возьмем недвижимость. Цены растут не так активно, как раньше. Продать квартиру сегодня очень трудно, у народа нет денег. Да и стоимость ЖКХ растет, и ввели большие налоги. Инвестиции в недвижимость потеряли всю свою привлекательность.

Золото все же можно покупать, тогда это лучше делать через покупку инвестиционных монет. Но здесь также есть свои нюансы. Любой ломбард будет покупать такую монету по цене лома, а это намного ниже цены покупки.

Можно воспользоваться обезличенным металлическим счетом (ОМС), но и тут не все так просто. Такие вклады не входят в систему страхования вкладом, и если банк лопнет, то ваши денежки вам никто не вернет.

Как не крути, а валюта, евро и доллары, пока единственный инструмент, который доступен россиянам. Валюту сейчас можно легко купить и продать. Используя современные технологии, это можно сделать онлайн. Все зависит от того, по какому курсу все эти операции будут сделаны.

Но факт, пока реальной альтернативы доллару пока нет...

Источник: https://alexkolos.livejournal.com/3700874.html

 

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