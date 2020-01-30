Коронавирус - природное явление, или рукотворное...

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30 января 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

По данным на 30 января всего зарегистрированных больных новым китайским вирусом составляет 7894 человека во всех странах (в Китае 7711), умерло 170 человек. Как ни странно, в определенном смысле это может внушать некоторый оптимизм, так как математическая модель динамики эпидемии дает на 30 января несколько большие числа.

Буквально два дня назад, наоборот, динамика реальных данных шла с опережением модели.

На "коротких" расстояниях говорить о тенденциях бессмысленно, тем более, что никому неизвестно: даёт ли Китай реальные данные или наоборот, заниженные (чего исключать нельзя). Однако примерно через неделю-дней десять ситуация может стать более определенной - если реальные показатели будут существенно меньше тех, которые дает модель распространения заболевания, то это будет крайне оптимистичный признак.

Основной вопрос, впрочем - когда китайская экономика заработает в докризисном режиме. И когда страны-импортеры будут снимать введенные ограничения. Пока известно, что значительная часть китайских предприятий, в том числе экспортных, продлевают праздничные каникулы на неделю и вместо 3 февраля приступят к работе 10 числа. Неделя для китайской экономики - это десятки миллиардов долларов убытков, но карантинные мероприятия в подобной ситуации неизбежны.

Вопросов с этой эпидемией, конечно, много. Возможно, что устраивающие всех ответы никогда не будут даны. Неясно - идет ли речь о природном явлении или всё-таки рукотворном. Если последнее, то кто за этим стоит - внутренние противоречия в китайской элите или наоборот, внешние проблемы, связанные с борьбой Китая и Америки, а также сугубо внутриамериканской борьбой. Свидетелям разных конспирологических (в данном случае они имеют право на существование) версий есть где разгуляться.

То, что внутрикитайские противоречия резко обострились, сомнений не вызывает. Си Цзиньпин сумел провести решение об отмене двух сроков пребывания на высшем посту, однако ещё не реализовал его по причине того, что его второй срок не истек. Очевидно, что далеко не всей китайской элите нравится подобное решение, и она вполне может использовать кризис (даже неважно - стихийный или рукотворный) с целью подорвать позиции нынешнего высшего руководства.

Нельзя забывать и о внешнем факторе - опять же, неважно, имеется ли он в нынешнем кризисе. Китай был выключен из глобальной модели, которую продвигал Обама в своем проекте двух суперкластеров Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерств, поэтому в целом интересы китайской элиты вполне совпадают с моделью Трампа. Однако в новом мировом порядке, который продвигает Трамп, Китаю предстоит ожесточенная борьба, которая будет вестись за принудительные квоты на самых значимых рынках. Нынешняя борьба за новое торговое соглашение - как раз это и есть. И в этой борьбе Китай однозначно проигрывает, вынужденно соглашаясь на условия американцев. А значит - возникает знакомая нам история про уменьшающийся пирог и необходимость отстранения части элиты от его дележа. Другой вопрос, что в условиях России пирог уменьшается в абсолютных значениях, а в случае с Китаем - в удельных при его реальном росте в абсолютных показателях, но принципиально картину это не меняет.

Так как в Китае власть и собственность тоже находятся в прямой зависимости друг от друга, как и в России, то уменьшение доли означает снижение политического веса клана или группировки, а этот процесс, будучи запущенным, остановить крайне сложно. Поэтому ожесточение внутриэлитной борьбы в Китае будет нарастать.

Эпидемия, будучи вполне реальным кризисом, дает шанс всем китайским группировкам, которые должны в предельно короткий срок попытаться использовать его для усиления свои позиций и ослабления позиций противников, но при этом все заинтересованы в максимально быстром разрешении самого кризиса - так как китайскую экономику в считанные месяцы можно превратить в руины, а быть победителем на пепелище - удовольствие ниже среднего. Уже поэтому всё китайское руководство решает сразу две задачи - максимально быстро стабилизировать обстановку и в то же время подорвать позиции своих противников, пока эта обстановка все еще нестабильна. Одно можно сказать точно - никто в здравом уме не заинтересован в расширении масштабов кризиса, а потому с ним бороться будут всерьез. И борются.

Поэтому ближайшие несколько дней должны показать - насколько Китаю удается взять под контроль ситуацию. И здесь динамика заболеваемости становится ключевым маркером происходящего.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4346600.html