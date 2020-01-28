Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Жаркое из блогов 13+

Законодательная инициатива ненаказуема

Кабмин одобрил идею привязать все email к номеру телефона

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Законодательная инициатива ненаказуема

Член Совета Федерации и заодно, как водится, российский миллионер по фамилии Андрей Клишас, чтобы показать свою лояльность к власти и сделать жизнь населения более невыносимой, предложил очередную «безумную» идею. Правительство поддержало.

Правительство России одобрило законопроект о госрегулировании сервисов электронной почты, который внесла группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом.

Для мессенджеров, и электронной почты, по идее Клишаса, будут введены одинаковые обязанности - идентифицировать пользователей по номеру телефона, к которому, в соответствии с законом «О связи», привязаны паспортные данные.

Кроме того, на них возлагается обязанность ограничивать рассылку и передачу сообщений, если они нарушают российское законодательство. Порядок такой блокировки должно придумать правительство.

Против закона выступала Минкомсвязь. Поправки технически нереализуемы, а их принятие приведет к тому, что все пользователи уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN, объяснял источник в министерстве.

По его словам, «опыт блокировки Telegram некоторых ничему не научил», а вносить законы, которые дискредитируют власть в глазах граждан, опасно.

Как правительство сможет заставить иностранные почтовые сервисы требовать от российских клиентов номера телефонов - знает только воспаленный патриотизмом мозг сенатора.

О тайне переписки говорить не будем, для нашей власти такого понятия не существует.

Но миллионер-сенатор получит очередную медальку из её рук - он показал свою лояльность.

А мы и так живём хорошо, весело.

Источник: https://bor-odin.livejournal.com/6772113.html

 

Дас

//картина дня

В мире

Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

Азиатские поставщики Apple сообщают, что коронавирус способен сорвать планы американской компании по расширению производства iPhone в Китае. Сейчас заболевание стремительно распространяется по миру.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан