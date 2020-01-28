Законодательная инициатива ненаказуема

Член Совета Федерации и заодно, как водится, российский миллионер по фамилии Андрей Клишас, чтобы показать свою лояльность к власти и сделать жизнь населения более невыносимой, предложил очередную «безумную» идею. Правительство поддержало.
Правительство России одобрило законопроект о госрегулировании сервисов электронной почты, который внесла группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом.
Для мессенджеров, и электронной почты, по идее Клишаса, будут введены одинаковые обязанности - идентифицировать пользователей по номеру телефона, к которому, в соответствии с законом «О связи», привязаны паспортные данные.
Кроме того, на них возлагается обязанность ограничивать рассылку и передачу сообщений, если они нарушают российское законодательство. Порядок такой блокировки должно придумать правительство.
Против закона выступала Минкомсвязь. Поправки технически нереализуемы, а их принятие приведет к тому, что все пользователи уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN, объяснял источник в министерстве.
По его словам, «опыт блокировки Telegram некоторых ничему не научил», а вносить законы, которые дискредитируют власть в глазах граждан, опасно.
Как правительство сможет заставить иностранные почтовые сервисы требовать от российских клиентов номера телефонов - знает только воспаленный патриотизмом мозг сенатора.
О тайне переписки говорить не будем, для нашей власти такого понятия не существует.
Но миллионер-сенатор получит очередную медальку из её рук - он показал свою лояльность.
А мы и так живём хорошо, весело.
Источник: https://bor-odin.livejournal.com/6772113.html